La alcaldesa es «cómplice» por mantener a un asesor condenado por violencia de género, afirma el PSOE

La portavoz adjunta y concejala socialista, Toñi Mora, reclama a la alcaldesa que haga público el informe y dé explicaciones a los grupos municipales.

Los socialistas respaldan la petición de las asociaciones de cesar al trabajador de las tareas políticas que desempeña por libre designación.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la ‘opacidad’ del equipo de Gobierno del Partido Popular tras la reunión del Consejo de Igualdad celebrada hoy, en la que la concejala del área evitó explicar cuál es la postura del Ayuntamiento respecto a la situación del funcionario condenado por violencia de género, que sigue desempeñando funciones de confianza política en las áreas de Barrios y Festejos.

Según ha explicado la portavoz adjunta y concejala del PSOE de Santander, Toñi Mora, “las asociaciones han vuelto a insistir en que el trabajador sea apartado de inmediato de esas funciones, pero la alcaldía se escuda en un informe jurídico que ni comparte ni explica. Si de verdad existe, que lo publiquen y digan qué dice. Hasta que no se haga público, ese informe jurídico es solo una excusa: hoy por hoy lo único que hay es la decisión personal de la alcaldesa de mantener a este trabajador en funciones de confianza. Y esa decisión es política, no jurídica”.

Mora ha recordado que no se trata de cesar a un funcionario de carrera, sino de retirarle las tareas que le fueron atribuidas por libre designación: “Representar al Ayuntamiento en reuniones vecinales, coordinar eventos y actuar como interlocutor político son funciones que dependen exclusivamente de la voluntad de la alcaldesa. Mantener en ese cargo a un condenado por violencia de género es su decisión, y esa decisión la retrata”.

La concejala socialista ha considerado que la posición del PP “es totalmente incoherente con los minutos de silencio que guarda por las víctimas” y ha lamentado que, en un órgano como el Consejo de Igualdad, la concejala no haya ofrecido ninguna explicación: “Se proclama la tolerancia cero con la violencia machista, pero a la hora de la verdad se mantiene en la estructura municipal a una persona condenada por maltrato y amenazas. Eso es complicidad institucional”.

Por último, Toñi Mora ha reiterado el respaldo del PSOE a las asociaciones y ha exigido a la alcaldesa que actúe “con transparencia y con coherencia”:

“No basta con proclamar principios, hay que aplicarlos. Santander merece un Ayuntamiento que sea ejemplo de tolerancia cero frente a la violencia de género, no un gobierno que esconde informes y se contradice con sus propias palabras. Y en esto estamos de acuerdo con las asociaciones: hay que cesar ya esas funciones de confianza”.