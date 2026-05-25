La CNMV publica una guía para «Finfluencers»
La proliferación de estafas y malos consejos financieros ha obligado al organismo a regular a los ‘influencers’ de finanzas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado la guía “Finfluencers: cómo actuar con responsabilidad” y una infografía que recoge los conceptos
clave y los 4 consejos más relevantes de la guía.
Los documentos buscan ayudar a los
influencers que hablan sobre inversión y mercados financieros a entender los requisitos
normativos para las distintas actuaciones que lleven a cabo.
En ambos documentos se explican las diferencias entre los distintos tipos de publicaciones
que pueden hacer estos creadores de contenidos, que están sujetas a regulación:
- Una recomendación de inversión es toda información destinada al público en la que
se sugiera una estrategia de inversión, de forma explícita o implícita, en relación
con uno o varios instrumentos financieros o con sus emisores. Opiniones publicadas
en redes sociales por expertos en el sector financiero (aunque no sean profesionales)
pueden constituir recomendaciones de inversión. Están sujetas a requisitos en la
legislación de la Unión Europea para que las recomendaciones se presenten de
manera objetiva y se desvelen posibles conflictos de interés.
- El asesoramiento personalizado consiste en emitir recomendaciones sobre
instrumentos financieros que se trasladan a una persona concreta; es decir, no se
difunden al público en general. Este servicio de inversión está sujeto a un régimen
legal específico y la persona que lo presta debe obtener previamente una
autorización.
Ambos tipos de contenidos (el de recomendaciones de inversión y el de asesoramiento
personalizado) son supervisados por la CNMV. Los nuevos documentos explican además
las pautas a seguir en la promoción de productos y servicios financieros y al hablar de
criptoactivos, entre otros temas.
En resumen, los cuatro consejos para
finfluencers son
:
- Cumple las normas si haces recomendaciones de inversión dirigidas al público en
general.
- No puedes hacer asesoramiento personalizado sin autorización.
- Entiende los productos o servicios financieros que promocionas.
- Sé prudente al hablar de criptoactivos.
La actividad de los
finfluencers también incluye la difusión de contenidos divulgativos
relacionados con la educación financiera o la actualidad. En caso de dudas se recomienda
contactar con la CNMV.
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