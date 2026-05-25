  • 25 de mayo de 2026
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La CNMV publica una guía para «Finfluencers»

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La proliferación de estafas y malos consejos financieros ha obligado al organismo a regular a los ‘influencers’ de finanzas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado la guía “Finfluencers: cómo actuar con responsabilidad” y una infografía que recoge los conceptos
clave y los 4 consejos más relevantes de la guía.

Los documentos buscan ayudar a los
influencers que hablan sobre inversión y mercados financieros a entender los requisitos
normativos para las distintas actuaciones que lleven a cabo.
En ambos documentos se explican las diferencias entre los distintos tipos de publicaciones
que pueden hacer estos creadores de contenidos, que están sujetas a regulación:

  • Una recomendación de inversión es toda información destinada al público en la que
    se sugiera una estrategia de inversión, de forma explícita o implícita, en relación
    con uno o varios instrumentos financieros o con sus emisores. Opiniones publicadas
    en redes sociales por expertos en el sector financiero (aunque no sean profesionales)
    pueden constituir recomendaciones de inversión. Están sujetas a requisitos en la
    legislación de la Unión Europea para que las recomendaciones se presenten de
    manera objetiva y se desvelen posibles conflictos de interés.
  • El asesoramiento personalizado consiste en emitir recomendaciones sobre
    instrumentos financieros que se trasladan a una persona concreta; es decir, no se
    difunden al público en general. Este servicio de inversión está sujeto a un régimen
    legal específico y la persona que lo presta debe obtener previamente una
    autorización.
    Ambos tipos de contenidos (el de recomendaciones de inversión y el de asesoramiento
    personalizado) son supervisados por la CNMV. Los nuevos documentos explican además
    las pautas a seguir en la promoción de productos y servicios financieros y al hablar de
    criptoactivos, entre otros temas.
    En resumen, los cuatro consejos para
    finfluencers son
    :
  1. Cumple las normas si haces recomendaciones de inversión dirigidas al público en
    general.
  2. No puedes hacer asesoramiento personalizado sin autorización.
  3. Entiende los productos o servicios financieros que promocionas.
  4. Sé prudente al hablar de criptoactivos.
    La actividad de los
    finfluencers también incluye la difusión de contenidos divulgativos
    relacionados con la educación financiera o la actualidad. En caso de dudas se recomienda
    contactar con la CNMV.
David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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