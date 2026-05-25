La CNMV publica una guía para «Finfluencers»

La proliferación de estafas y malos consejos financieros ha obligado al organismo a regular a los ‘influencers’ de finanzas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado la guía “Finfluencers: cómo actuar con responsabilidad” y una infografía que recoge los conceptos

clave y los 4 consejos más relevantes de la guía.

Los documentos buscan ayudar a los

influencers que hablan sobre inversión y mercados financieros a entender los requisitos

normativos para las distintas actuaciones que lleven a cabo.

En ambos documentos se explican las diferencias entre los distintos tipos de publicaciones

que pueden hacer estos creadores de contenidos, que están sujetas a regulación:

Una recomendación de inversión es toda información destinada al público en la que

se sugiera una estrategia de inversión, de forma explícita o implícita, en relación

con uno o varios instrumentos financieros o con sus emisores. Opiniones publicadas

en redes sociales por expertos en el sector financiero (aunque no sean profesionales)

pueden constituir recomendaciones de inversión. Están sujetas a requisitos en la

legislación de la Unión Europea para que las recomendaciones se presenten de

manera objetiva y se desvelen posibles conflictos de interés.

se sugiera una estrategia de inversión, de forma explícita o implícita, en relación con uno o varios instrumentos financieros o con sus emisores. Opiniones publicadas en redes sociales por expertos en el sector financiero (aunque no sean profesionales) pueden constituir recomendaciones de inversión. Están sujetas a requisitos en la legislación de la Unión Europea para que las recomendaciones se presenten de manera objetiva y se desvelen posibles conflictos de interés. El asesoramiento personalizado consiste en emitir recomendaciones sobre

instrumentos financieros que se trasladan a una persona concreta; es decir, no se

difunden al público en general. Este servicio de inversión está sujeto a un régimen

legal específico y la persona que lo presta debe obtener previamente una

autorización.

Ambos tipos de contenidos (el de recomendaciones de inversión y el de asesoramiento

personalizado) son supervisados por la CNMV. Los nuevos documentos explican además

las pautas a seguir en la promoción de productos y servicios financieros y al hablar de

criptoactivos, entre otros temas.

En resumen, los cuatro consejos para

finfluencers son

:

Cumple las normas si haces recomendaciones de inversión dirigidas al público en

general. No puedes hacer asesoramiento personalizado sin autorización. Entiende los productos o servicios financieros que promocionas. Sé prudente al hablar de criptoactivos.

La actividad de los

finfluencers también incluye la difusión de contenidos divulgativos

relacionados con la educación financiera o la actualidad. En caso de dudas se recomienda

contactar con la CNMV.