  • 24 de mayo de 2026
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Muere un participante de Los 10.000 de El Soplao

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Un burgalés de 57 años falleció de un paro cardíaco

Salida de Los 10.000 de El Soplao – Foto: Gobierno de Cantabria

Un burgalés de 57 años ha fallecido por un paro cardíaco en la primera subida al Palo de Santa Lucía, de la prueba Los 10.000 de El Soplao. Como consecuencia de este fallecimiento la organización ha cancelado los actos festivos y la entrega de premios.

El trágico suceso tuvo lugar en la ruta a pie, y el fallecido era la primera vez que participaba en esta prueba. El fallecido comenzó a sentirse mal y recibió atención inmediata, primero por parte de una participante que era médico, además de los servicios médicos de la prueba.

El equipo del helicóptero medicalizado del gobierno de Cantabria intentó reanimarle, pero solo pudieron certificar el fallecimiento.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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