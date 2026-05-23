Muere un participante de Los 10.000 de El Soplao
Un burgalés de 57 años falleció de un paro cardíaco
Un burgalés de 57 años ha fallecido por un paro cardíaco en la primera subida al Palo de Santa Lucía, de la prueba Los 10.000 de El Soplao. Como consecuencia de este fallecimiento la organización ha cancelado los actos festivos y la entrega de premios.
El trágico suceso tuvo lugar en la ruta a pie, y el fallecido era la primera vez que participaba en esta prueba. El fallecido comenzó a sentirse mal y recibió atención inmediata, primero por parte de una participante que era médico, además de los servicios médicos de la prueba.
El equipo del helicóptero medicalizado del gobierno de Cantabria intentó reanimarle, pero solo pudieron certificar el fallecimiento.
- Muere un participante de Los 10.000 de El Soplao - 23 de mayo de 2026
- Ciudadanos se levantan contra Mosaic Propco, el fondo buitre que pretende desalojar a familias de Peñacastillo con «presiones» - 22 de mayo de 2026
- La Plaza Porticada acoge el sábado 30 el circuito de baloncesto Plaza 3×3 - 22 de mayo de 2026