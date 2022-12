Las estafas mediante criptoactivos y falsas inversiones se han multiplicado en los últimos meses

La CNMV publica una nueva Guía sobre estafas y fraudes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una nueva Guía sobre estafas y fraudes, tras el aumento imparable de todo tipo de estafas a través de «inversiones» por Internet y telemarketing.

La guía contiene indicaciones para el inversor que haya sido víctima de algún tipo de estafa o fraude, y recomendaciones para evitarlas.

Se incluyen consejos sobre distintos tipos de fraudes en redes sociales -como los relacionados con criptoactivos, los esquemas ponzi…- y pasos a seguir para evitar los “chiringuitos financieros” o entidades pirata.

«Confiar en una empresa no autorizada es una forma segura de perder tu

dinero. Como no son verdaderos profesionales de los mercados financieros,

no es posible recurrir a ninguno de los mecanismos de protección del

inversor previstos en las disposiciones legales», se recomienda en la guía.

Lo más importante es no entregar nunca dinero a un intermediario

sin haber verificado que figura en los registros de la CNMV, del

Banco de España o de la Dirección General de Seguros y Fondos de

Pensiones como entidad autorizada para prestar los servicios de

inversión que quieres contratar.

Lo más rápido y sencillo es pedir esta información a la CNMV. Comprueba también si la CNMV ha

publicado una advertencia sobre la empresa.

En este enlace se puede descargar la guía https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/Guia_Estafas_y_fraudes.pdf