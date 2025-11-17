La Comisión 8M de Cantabria inicia este martes 18 de noviembre sus actos del 25N

Arte y poesía para denunciar este año la violencia machista en Cantabria

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria abrirá mañana martes 18 de noviembre su programación con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la inauguración de las instalaciones artísticas Heridas e In defensa propia, creadas por la Asociación Mujeres Dos Rombos.

El acto, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Biblioteca Central de Cantabria, incluirá una visita guiada por sus autoras y busca “visibilizar las múltiples formas de agresión contra las mujeres” y “denunciar la violencia machista a través del arte y la poesía”.

Ambas instalaciones permanecerán expuestas hasta el 12 de diciembre, fecha en la que se celebrará su clausura, también a las 19:00 horas, con la conferencia “Lucha feminista a través del arte”, impartida por Consuelo Ortega Chicharro, miembro de la Asociación Mujeres Dos Rombos.

Como parte de la programación del 25N, el lunes 24 de noviembre la Biblioteca Central acogerá el recital poético “37 voces”, un encuentro en el que 37 mujeres y hombres recitarán poemas contra la violencia machista a partir de las 19:00 horas.

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria invita a la ciudadanía, asociaciones y medios de comunicación a participar en estas actividades, organizadas en colaboración con la Consejería de Cultura y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria.

La plataforma subraya que todos los actos tienen un carácter reivindicativo y buscan concienciar sobre los feminicidios y las violencias machistas: “Estamos hartas de los asesinatos y de las múltiples formas de violencia contra nosotras. No nos basta con gestos y declaraciones: exigimos medidas estructurales, prevención y justicia”, afirma la plataforma feminista cántabra. “La sociedad debe dejar de ser cómplice de la violencia machista, y el arte es una de nuestras herramientas para la denuncia, el cambio y la sanación”.