El CDIS organiza una visita guiada a la exposición ‘Portuarios, 1990’ de Luis Otí a cargo de Eduardo García Escudero

Noemí Méndez invita a los ciudadanos a participar en esta actividad gratuita, que permitirá conocer en profundidad la mirada del fotógrafo sobre la vida en los muelles santanderinos de finales del siglo XX

García Escudero es responsable de Comunicación e Imagen de la Autoridad Portuaria de Santander y coordinador del área de actividades culturales del Palacete del Embarcadero, Centro de Arte Faro Cabo Mayor y Nave Sotoliva

16, noviembre, 25

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre, a las 19.30 horas, una visita guiada a la exposición ‘Portuarios, 1990’ del fotógrafo santanderino Luis Otí, que recoge su trabajo documental sobre la vida en el puerto de la ciudad a comienzos de los años noventa.

La visita será conducida por Eduardo García Escudero, responsable de Comunicación e Imagen de la Autoridad Portuaria de Santander, donde también coordina el área de Actividades Culturales, que integra espacios como el Palacete del Embarcadero, el Centro de Arte Faro Cabo Mayor y la Nave Sotoliva.

Licenciado en Historia y máster en Patrimonio Histórico y Territorial por la Universidad de Cantabria, García Escudero aportará una mirada experta sobre la relación entre la ciudad, su puerto y la identidad visual de Santander.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha animado a los santanderinos y visitantes a participar en esta cita y ha asegurado que esta visita guiada es una oportunidad para redescubrir una parte esencial de nuestra memoria colectiva y comprender cómo el arte puede ayudarnos a mirar de otro modo los espacios y oficios que marcaron la historia reciente de la ciudad.

Méndez ha recordado que la exposición ofrece un recorrido visual por el trabajo en los muelles santanderinos de finales del siglo XX, invitando a reflexionar sobre la transformación de la ciudad y el valor humano de quienes formaron parte de aquel paisaje cotidiano.

“Con esta propuesta, continuamos acercando la fotografía a la ciudadanía y fomentando el diálogo entre la memoria, el arte y la vida cotidiana de la ciudad”, ha añadido.

Dividida en cuatro partes, la serie de Otí documenta las labores de carga y descarga, la limpieza y mantenimiento de los barcos, y la actividad diaria de los trabajadores portuarios, combinando una técnica fotográfica impecable con una mirada respetuosa y sensible hacia el esfuerzo humano.

El fotógrafo ha señalado que su intención fue retratar el duro trabajo que se llevaba a cabo en esta parte de la ciudad tan alejada de las miradas, evocando la nostalgia por aquel puerto que marcó mi juventud.

La muestra puede visitarse en el CDIS hasta el 17 de enero, de martes a sábado y festivos, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.