La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa para frenar la erosión en el río Besaya

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Besaya, en el término municipal de Cartes, con el objetivo principal de frenar los procesos de erosión que afectan a la margen izquierda del cauce.

En este tramo se ha detectado la formación de una isla central de acarreos que obstaculiza el desagüe natural del río. Esta circunstancia desvía el flujo hacia la margen izquierda, donde ya se aprecia la erosión de unos 15 metros de ribera, con afección directa a la escollera que protege el colector Saja–Besaya.

Las actuaciones, que cuentan con una inversión estimada de 81 400 euros, se centran en la reparación de la infraestructura existente y en el reapilado de los acarreos mediante el empleo de maquinaria especializada, con el fin de restituir la capacidad hidráulica del cauce y prevenir nuevos episodios de erosión. Asimismo, se completarán con la retirada manual de vegetación exótica invasora, contribuyendo a la mejora ambiental del entorno fluvial.

Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, ya que en las zonas urbanas las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.

En el año 2024 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de 1,46 millones de euros, repartida en 68 actuaciones en 41 municipios.