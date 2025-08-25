  • 25 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La Confederación Hidrográfica…

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa para frenar la erosión en el río Besaya

.
Digiqole Ad

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Besaya, en el término municipal de Cartes, con el objetivo principal de frenar los procesos de erosión que afectan a la margen izquierda del cauce.

En este tramo se ha detectado la formación de una isla central de acarreos que obstaculiza el desagüe natural del río. Esta circunstancia desvía el flujo hacia la margen izquierda, donde ya se aprecia la erosión de unos 15 metros de ribera, con afección directa a la escollera que protege el colector Saja–Besaya.

Las actuaciones, que cuentan con una inversión estimada de 81 400 euros, se centran en la reparación de la infraestructura existente y en el reapilado de los acarreos mediante el empleo de maquinaria especializada, con el fin de restituir la capacidad hidráulica del cauce y prevenir nuevos episodios de erosión. Asimismo, se completarán con la retirada manual de vegetación exótica invasora, contribuyendo a la mejora ambiental del entorno fluvial.

Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, ya que en las zonas urbanas las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.

En el año 2024 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de 1,46 millones de euros, repartida en 68 actuaciones en 41 municipios.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La enóloga Irene Rodríguez y el chef Antonio Vicente, Tomateros Mayores en la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Polanco Default ThumbnailLa lluvia deja incidencias por balsas de agua en carreteras e inundaciones de garajes, viviendas y locales

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.