Rescatados tras pasar la noche en una cabaña

Un senderista de 64 años falleció ayer tras caer por una pendiente realizando la ruta entre Tresviso y Urdón con un grupo de otras tres personas.

El aviso del trágico suceso se recibió en el Centro de Atención a Emergencias 112 en torno a las 19

horas del domingo. Movilizado el helicóptero del Gobierno de Cantabria, una vez en la zona, la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento. El cuerpo quedó a disposición del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

En otra actuación de las numerosas llevadas a cabo en las últimas horas, el Gobierno de Cantabria ha rescatado a primera hora de esta mañana en Los Collados del Asón, Arredondo, a un senderista (Guadalajara, 54 años) con un tobillo torcido.

El aviso llegó al Centro de Atención a Emergencias 112 pasadas las 20:30 horas de ayer. Se movilizó al equipo de intervención por tierra y dos rescatadores y la médico llegaron junto al herido, que recibió asistencia sanitaria.

Dada la ubicación, que implicaría varias horas de porteo, los técnicos de emergencias y el afectado han pernoctado en una cabaña hasta que, con la llegada del día, han sido rescatados por el helicóptero del Gobierno de Cantabria.