La cuenta de Twitter de Ábalos agradece el «buen trato» que recibe en prisión

«Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar…», así se agradece el trato en prisión desde la cuenta de Twitter de José Luis Ábalos, manejada por una tercera persona desde el ingreso en la cárcel del exministro.

Desde la entrada en la prisión de Soto del Real del influyente político, la cuenta de Twitter previsiblemente manejada por alguna persona cercana a su entorno más íntimo, ha venido proclamando la «inocencia» de Ábalos e incluso se ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, que había llamado «golfos» a los ingresados en la cárcel por presuntas tramas corruptas.

