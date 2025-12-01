Cantabria lanza la tarjeta única de transporte en autobuses regionales y urbanos

El nuevo soporte de pago podrá utilizarse para todas las operadoras, permitirá a los usuarios beneficiarse de los descuentos en las tarifas y recargar su saldo directamente a través de cualquier dispositivo móvil

Santander- 01.12.2025

Desde este lunes, 1 de diciembre, los usuarios de las líneas de autobuses regionales y urbanos podrán comenzar a utilizar la tarjeta única de transporte de Cantabria (TITC), un nuevo soporte de pago común para todas las operadoras con el que los viajeros podrán beneficiarse de los descuentos en las tarifas.

Concretamente, esta tarjeta interoperable es válida para las líneas regionales de transporte en autobús y para las municipales de Santander, Torrelavega, Camargo, El Astillero, Castro Urdiales, Santa Cruz de Bezana, Laredo y Noja.

Como novedad, además, se podrá recargar el saldo a través de la web www.transportedecantarbia.es y de cualquier dispositivo móvil a través de la nueva aplicación desarrollada para este proyecto, tal y como anunció la pasada semana la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Además, el Ejecutivo autonómico estima que este sistema esté operativo en la red de Cercanías de Renfe a partir de junio de 2026.

La tarjeta TITC es una tarjeta con un chip sin contacto que permite viajar en la mayoría de los modos de transporte públicos de Cantabria, con la ventaja de ser un sistema más rápido, más cómodo y más seguro.

El coste de emisión de la tarjeta, tanto en su modalidad anónima como personalizada, es de 3 euros. La tarjeta anónima se puede adquirir en las taquillas del operador ALSA ubicadas en las estaciones de autobuses de Santander, Torrelavega y Laredo, así como en más de 200 establecimientos entre estancos, quioscos y otros locales comerciales de Cantabria que tengan el distintivo TITC.

Por su parte, la tarjeta personalizada se puede conseguir en las Oficinas de Atención al Cliente (OACS) de las estaciones de Santander y Torrelavega, y también de forma electrónica.

La encargada de gestionar y coordinar este nuevo sistema es la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria (CTL), entidad dependiente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que en estos dos primeros años de legislatura ha impulsado su desarrollo, con una inversión de más de 4,3 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation.