  • 15 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Delegación del…

La Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín Ibáñez

La Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín Ibáñez

.
Digiqole Ad
La Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín Ibáñez
La Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín Ibáñez

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que trabajará para que “el legado” de Agustín Ibáñez de “diálogo, servicio público y trabajo por el interés común” permanezca en la memoria de la sociedad cántabra.

Así lo ha manifestado este domingo tras la apertura extraordinaria de la sede de la Delegación del Gobierno en esta jornada festiva para recordar a quien fuera delegado entre 2004 y 2011 y que falleció este pasado viernes en un accidente de tráfico.

Casares ha ensalzado que Ibáñez fue “una gran persona” e “hizo muchas cosas y todas bien”. Ha recordado que, además de delegado del Gobierno, fue concejal y teniente de alcalde en su municipio, en Santoña, y diputado autonómico.

En cuanto a su etapa como delegado, Casares ha afirmado que sus siete años al frente de la Delegación del Gobierno “se caracterizaron por su forma de ser y estar en política”.

“Siempre dispuesto al diálogo, un servidor público en el más amplio sentido de la palabra, trabajador sin descanso por el bien común, y siempre pensando en el interés general y nunca en los intereses partidistas”, ha dicho el delegado del Gobierno.

Casares ha ensalzado que el “legado” de Ibáñez “estará por siempre en la memoria de los hombres y mujeres de Cantabria” y que él, como delegado del Gobierno, trabajará para asegurar que ese legado permanezca.

“Su honestidad política, su honradez intelectual y su servicio público estarán por siempre en nuestra memoria. No podemos más que agradecerle que entregó los mejores años de su vida, sus años más valiosos en lo personal, al bien común. Descansa en paz nuestro querido Agustín”, ha concluido Casares.

El delegado del Gobierno en Cantabria ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras abrirse las puertas de la Delegación para recordar a quien dirigiese la institución de 2004 a 2011. Casares ha estado acompañado de las exvicepresidentas de Cantabria Lola Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos, y los exalcaldes de Santoña Puerto Gallego y Sergio Abascal.

Además, también han pasado por la Delegación del Gobierno para mostrar sus condolencias por el fallecimiento de Ibáñez la presidenta y el vicepresidente primero del Parlamento de Cantabria, María José González revuelta y Alejandro Liz, respectivamente; el expresidente regional Miguel Ángel Revilla o el exalcalde de Santander Gonzalo Piñeiro.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabristas denuncia el ‘abandono’ del cementerio histórico civil de Ciriego Inspección de Trabajo requiere a Educación a reparar las filtraciones, goteras y humedades señaladas por CCOO en el colegio de LiendoInspección de Trabajo requiere a Educación a reparar las filtraciones, goteras y humedades en el colegio de Liendo Cruz Roja formó a más de 3.200 cántabros en Primeros Auxilios
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.