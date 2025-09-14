Vivienda notifica 955 pisos turísticos ilegales en Cantabria, la inmensa mayoría en Santander

Los pisos turísticos son una grave lacra que está generando enormes problemas para alquilar viviendas para fijo

Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados

Si usted conoce a alguien que busca un piso de alquiler en Cantabria, seguro que sabe lo difícil que es encontrar un alquiler para fijo, cuando la mayoría de los anuncios en todas las plataformas están etiquetados como «Alquiler de temporada», lo cual genera una preocupante escasez de viviendas para personas que quieren venir a trabajar a Cantabria.

Esta lacra, conocida como pisos turísticos en muchos casos totalmente ilegales, también está generando enormes problemas de convivencia en las comunidades de vecinos donde están estos alquileres vacacionales.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 955 pisos turísticos ilegales en Cantabria a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades.