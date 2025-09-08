La exmujer de Ábalos alertó al PSOE de la «doble vida» de su marido, revela THE OBJECTIVE-Carolina Perles en la entrevista realizada por Ketty Garat

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha concedido una entrevista exclusiva a THE OBJECTIVE en la que desvela que puso en conocimiento de altos cargos del PSOE la «doble vida» de su marido.

En la entrevista realizada por Ketty Garat también desvela su relación con Koldo García, a quien afirma que llegó a echar de su casa porque era «complicada», ya que García quería controlar todo lo que sucedía en el domicilio de Ábalos y Perles.

Perles afirma haber conocido informaciones sobra la vida de su marido, que trasladó al «sector feminista» del PSOE porque «no eran de mi agrado y obviamente no cesaban y cada vez iban a más. Entonces, yo les di traslado porque también quería entender si eso era habitual dentro del mundo de la política», responde en referencia al presunto hábito de Ábalos de recurrir a los servicios de prostitutas.

La entrevista completa está disponible en este enlace https://theobjective.com/espana/politica/2025-09-08/carolina-perles-psoe-gobierno-doble-vida-abalos-excesos-koldo

Además, Telecinco emitirá este lunes el documental «El precio de la corrupción».