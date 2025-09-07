Más de 200 jóvenes participan en «Verano Teenager» y el 95% lo recomendaría a sus amigos

Noemí Méndez destaca el éxito de los campamentos urbanos desarrollados durante los meses de julio y agosto, y pone en valor la vertiente socializadora del programa, que ha permitido a los participantes conocer gente y hacer amistades

La valoración media ha alcanzado los 8,6 puntos sobre 10 y los usuarios han destacado la oferta de actividades, los monitores y el buen ambiente

7, septiembre, 25.

El programa ‘Verano Teenager’, que durante los meses de julio y agosto ofreció un total de siete campamentos urbanos dirigidos a promover el ocio alternativo y saludable entre los adolescentes durante las vacaciones estivales, alcanzó los 202 participantes, con una media de edad de 13,7 años.

La concejala de Educación y Juventud, Noemí Méndez, ha destacado el éxito que un verano más ha tenido la propuesta, con el 100% de las plazas ofertadas cubiertas, y ha hecho un balance positivo en base a la memoria del proyecto y a las encuestas realizadas a los usuarios y a sus familias.

Como ha destacado, el nivel de satisfacción de los usuarios ha vuelto a ser muy elevado, de forma que, en su gran mayoría, los asistentes han valorado positivamente las actividades y han pedido que el proyecto se siga repitiendo en años posteriores.

La valoración media sobre 10 ha alcanzado los 8,65 puntos y un 95% recomendaría la experiencia a sus amigos.

Méndez ha puesto en valor la vertiente socializadora del programa, que permite a los jóvenes conocer gente y hacer amistades mientras disfrutan de un ocio no consumista, y ha recordado que se desarrollaron siete tipos de campamentos urbanos, entre el 7 de julio y el 22 de agosto, de lunes a viernes, en horario de mañana.

Como ha detallado, se ha prestado especial atención a la oferta de actividades, haciendo que fueran campus muy atractivos y accesibles económicamente, con un precio público establecido de 25 euros.

“A lo largo de cada semana los jóvenes pudieron familiarizarse con actividades lúdicas, preferentemente al aire libre, como yincanas, juegos de escape, robótica, actividades acuáticas y deportivas, juegos en las playas, senderismo, excursiones con bicis eléctricas, talleres de expresión artística, y otras actividades relacionadas con el medio ambiente o tecnológicas, todo ello junto a monitores especializados”, ha explicado la edil.

Los campus programados fueron: PlayCamp, el 7 al 11 de julio; Piratas digitales, del 14 al 18 de julio; Cinema Beach, del 21 al 25 de julio; Nature & English Camp, del 28 de julio al 1 de agosto; Survival Camp, del 4 al 8 de agosto; Beach Vibes, del 11 al 15 de agosto; y Multicampus Aventura, del 18 al 22 de agosto.

Para su gestión, la concejalía de Juventud y Espacio Joven contaron con el apoyo de diferentes empresas gestoras, lo que permitió diversificar la oferta: Academia Progreso, Atrium, Burrito blanco, Cabuerniaventura, La Escueluca, NewPa Inmersiones con Econciencia y Playduco.

El 35,3% de los asistentes acudió al taller solo, mientras que un 37,9% lo hizo acompañado de un amigo y el 26,8% de varios amigos.

Al igual que ‘La Noche es Joven’, el ‘Verano Teenager’ destaca por su vertiente socializadora, de modo que los jóvenes lo consideran un recurso donde conocer gente y hacer nuevas amistades.

Pasando a los distintos aspectos de la gestión, lo más destacado por los usuarios ha sido los monitores (con una media de 9), seguido del ambiente que se generó durante los campus (8,4) y los equipamientos y materiales utilizados (8,3).

En cuanto a la procedencia, un 86,2% de los participantes fueron de Santander, y el 13,8% estudian en Santander, aunque proceden de municipios de Cantabria fuera de Santander.

En cuanto a las encuestas de valoración a los padres y madres de los usuarios, la valoración es aún superior, alcanzando 9,1 sobre 10. Además, un 96,5% dijeron que volverían a apuntar a sus hijos en los próximos años.

‘Verano Teenager’ ha proporcionado a los jóvenes una experiencia de iniciación en actividades diversas, fomentando la diversión, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en un entorno seguro y estimulante.