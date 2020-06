La exposición TERRA reabre con la posibilidad de realizar visitas guiadas en grupos reducidos

Connect on Linked in

Los grupos no podrán superar las 10 personas y se concertarán a través de correo electrónico

El MAS y la Fundación Caja Cantabria editan un catálogo con todas las obras del proyecto AQUA/TERRA

26, junio, 20.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, María Luisa Sanjuán, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la reapertura de la exposición TERRA, producida de forma conjunta entre el MAS y la Fundación Caja Cantabria, y que puede ser visitada hasta el próximo 30 de agosto en el CASYC. Sanjuán ha comparecido ante los medios acompañada de Juan Muñiz, director de la Fundación Caja Cantabria, y de Salvador Carretero, director del MAS.

Tras recordar que a los pocos días de ser presentada, la exposición tuvo que cerrar sus puertas al decretarse el Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, Sanjuán ha subrayado que se mantuvo abierta de forma virtual “y la seguimos teniendo en la página santanderencasa.es”, aunque ha subrayado que “no es la misma la emoción de vivir el arte”. Una experiencia que ahora se ve complementada con el catálogo que se acaba de editar y la posibilidad de realizar visitas guiadas. Se trata de una exposición que es la continuidad de AQUA, que tuvo lugar el año pasado. En este caso, TERRA permite contemplar obras de artistas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX como Riancho, Casimiro Sáinz, Plá, Blanchard, Solana, Miró, Pisano, Oteiza, los hermanos Calderón, Raba, Uslé, o Gruber, entre muchos otros.

En cuanto al catálogo, del que se ha hecho una primera tirada de 1.000 ejemplares, en sus casi 300 páginas contiene toda la obra expuesta tanto en la primera parte del proyecto expositivo, AQUA, como en esta segunda, TERRA. Junto a las obras y sus autores, el catálogo se ha enriquecido con los textos de Menchu Gutiérrez y Lorenzo Oliván.

Juan Muñiz ha recordado el valor de la cultura como “la manifestación más excelsa posiblemente de la condición humana”, sin olvidar que “la cultura sin las persona no es nada”, y por lo tanto “la música está hecha para ser escuchada, la literatura está hecha para ser leída, y las exposiciones y están hechas para ser vistas. Cuando todo está cerrado, cuando no podemos ver, cuando no podemos leer, cuando no podemos escuchar, obviamente lo que hay es la nada, no hay nada”.

Precisamente Sanjuán ha querido destacar la ventaja que supondrán las restricciones en los grupos de las visitas guiadas, que ahora serán en grupos reducidos por las medidas de higiene y seguridad que se mantienen por el COVID-19. “Eso va a tener también su parte de ventaja, porque va a haber una relación con el guía de cercanía y de cierta intimidad con la obra”.

TERRA estará expuesta en el CASYC hasta el 30 de agosto con un horario de visitas que será de lunes a viernes, entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Las visitas guiadas están coordinadas por la historiadora del arte Isabel Cotero y entre otras personas se ha invitado a realizarlas a Pilar Fatás, Marta Mantecón, Lidia Gil, Roberto Orallo, Manuel Fernández Saro, Carmen Quijano, o Gabriela Montes.

Toda aquella persona que quiera concertar visitas guiadas se puede dirigir a la dirección de email: icoteromas@gmail.com .