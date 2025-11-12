La franja central de Cantabria estará mañana en aviso naranja por viento

La AEMET ha ampliado los avisos previstos, que se extienden en nivel amarillo a la Cantabria del Ebro

Santander- 12.11.2025

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja por fuerte viento en la franja central de Cantabria para el jueves y amplia también los avisos amarillos previstos por el mismo fenómeno hasta el viernes, día 14.

El máximo nivel de riesgo declarado, el naranja, estará vigente en Liébana, el centro y el valle de Villaverde entre las 08:00 horas del jueves y el final del día. Se esperan para este periodo temporal rachas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora en el centro y el valle de Villaverde, y los 100 kilómetros por hora en Liébana.

De manera previa, entre el inicio de la jornada y las 08:00 horas de mañana, día 12, el aviso será amarillo en la franja central de la Comunidad, dando continuidad a los ya activos en la jornada de hoy, ante la previsión de viento sur de hasta 90 kilómetros por hora. Una vez pasado el nivel de riesgo naranja, se retomará de nuevo el amarillo entre las 00:00 y las 08:00 horas del viernes.

Por su parte, en la Cantabria del Ebro se activará el aviso amarillo entre las 06:00 horas y el final del jueves, llegando a alcanzar el viento rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Recomendaciones

Por la previsión de fuertes rachas de viento desde el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.