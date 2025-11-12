  • 13 de noviembre de 2025
La Magdalena acogerá el sábado 22 el campeonato de España de campo a través para personas con discapacidad intelectual

Más de 170 deportistas de 10 comunidades autónomas participarán en la competición

La alcaldesa destaca la importancia del evento y subraya “el valor del deporte inclusivo como herramienta para derribar barreras sociales y como espacio de igualdad de oportunidades”

La campa de La Magdalena acogerá el próximo sábado 22 las pruebas del campeonato de España de campo a través para personas con discapacidad intelectual, una competición que reunirá a más de 170 deportistas de 10 comunidades autónomas.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual, acompañada por la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, por Fernando Diestro, representante de la Federación Española de Deportes para Discapacitados; Rafael Rovira, presidente de la Federación Cántabra de Deportes para Discapacitados; e Inés Mier, directora general de Cantur.

Igual ha destacado la relevancia de este evento deportivo para Santander por su nivel de competición nacional y, sobre todo, por su carácter inclusivo. “Para Santander es muy importante ser anfitriones de este importante evento, que es un ejemplo del valor del deporte como herramienta para derribar barreras sociales y como espacio de igualdad de oportunidades”, ha señalado.

Por este motivo, ha felicitado a la Federación Española y a la Federación Cántabra de Deporte para Discapacitados “por su labor en la organización y promoción de iniciativas que, por un lado, generan los beneficios que conlleva toda la práctica deportiva, y, por otro, actúan como estrategias de normalización y sensibilización para impulsar la integración y la convivencia social entre personas”.

“Es una magnífica oportunidad para mostrar nuestro apoyo al deporte inclusivo y a todas las actividades deportivas que contribuyen a favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, y, especialmente, en la práctica del deporte”, ha destacado.

En cuanto al desarrollo de la competición, se disputarán diferentes pruebas, tanto en categoría masculina como femenina, y en distintos niveles, que van desde sub 14 hasta absolutos, de 60 años, y en recorridos con distancias que van desde los 1.000 a los 5.000 metros, en función de las edades.

David Laguillo
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

