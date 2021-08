La Guardia Civil detiene a los presuntos autores del robo en una veintena de trasteros en Maliaño

La forma de actuar era siempre idéntica, aprovechando que no eran vistos por las fuerzas de seguridad al estar en el interior del garaje de una urbanización, y coincidiendo con momentos en los que no había vecinos en esa zona común, forzaban las puertas de los trasteros a golpes. En alguno ellos no llegaron a sustraer efecto alguno, suponiendo que por carecer interés su contenido.

You may also like