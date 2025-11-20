La Guardia Civil detiene al presunto autor de dos robos en un bar de Arnuero

En septiembre ya había sido identificado en Solorzano en un vehículo, interviniéndole diferentes efectos susceptibles de ser utilizados para cometer robos.

20 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón, de 33 años de edad y vecino del Astillero, como presunto autor de dos robos con fuerza en un mismo bar del término municipal de Arnuero.

Los robos se cometieron en el pasado mes de octubre, con dos días de diferencia, denunciándose la sustracción de unos 400 euros y botellas de vino por valor de más de 70 euros.

Las Guardia Civil de Noja comenzó una investigación por estos hechos, comprobando que para la comisión de los robos se había forzado una puerta lateral del establecimiento. Igualmente obtuvieron diferentes informaciones sobre un vehículo con el que se podía haber desplazado el autor de los robos.

Dicho vehículo, en las labores preventivas diarias que realiza la Guardia Civil, había sido identificado en el mes de septiembre en la localidad de Solórzano, interviniendo en su interior diferentes efectos susceptibles de poder ser utilizados para la comisión de hechos delictivos contra el patrimonio.

La persona que se encontraba en el mencionado vehículo, y tras diferentes indagaciones, coincidía con el presunto autor de los dos robos en el bar, siendo finalmente detenido en el presente mes de noviembre.

Esta actuación se enmarca dentro de las acciones preventivas y de investigación contra los robos en establecimientos hosteleros y comerciales, habiéndose detenido en el presente mes de noviembre, a otros dos varones, como presuntos autores de robos en una tienda de telefonía y en dos bares, en las localidades de Cabezón de la Sal y en San Vicente de la Barquera.