  • 20 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil detiene al presunto autor de dos robos en un bar de Arnuero

.

En septiembre ya había sido identificado en Solorzano en un vehículo, interviniéndole diferentes efectos susceptibles de ser utilizados para cometer robos.

20 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón, de 33 años de edad y vecino del Astillero, como presunto autor de dos robos con fuerza en un mismo bar del término municipal de Arnuero.

Los robos se cometieron en el pasado mes de octubre, con dos días de diferencia, denunciándose la sustracción de unos 400 euros y botellas de vino por valor de más de 70 euros.

Las Guardia Civil de Noja comenzó una investigación por estos hechos, comprobando que para la comisión de los robos se había forzado una puerta lateral del establecimiento. Igualmente obtuvieron diferentes informaciones sobre un vehículo con el que se podía haber desplazado el autor de los robos.

Dicho vehículo, en las labores preventivas diarias que realiza la Guardia Civil, había sido identificado en el mes de septiembre en la localidad de Solórzano, interviniendo en su interior diferentes efectos susceptibles de poder ser utilizados para la comisión de hechos delictivos contra el patrimonio.

La persona que se encontraba en el mencionado vehículo, y tras diferentes indagaciones, coincidía con el presunto autor de los dos robos en el bar, siendo finalmente detenido en el presente mes de noviembre.

Esta actuación se enmarca dentro de las acciones preventivas y de investigación contra los robos en establecimientos hosteleros y comerciales, habiéndose detenido en el presente mes de noviembre, a otros dos varones, como presuntos autores de robos en una tienda de telefonía y en dos bares, en las localidades de Cabezón de la Sal y en San Vicente de la Barquera.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El 112 recibe 49 llamadas y gestiona 11 incidencias provocadas por el fuerte viento Foto: 112 - El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en RuesgaEl viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga Una caída de CloudFlare deja sin servicio a X (Twitter) y miles de webs a nivel mundial

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.