  • 20 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Simulacro de emergencia…

En la imagen de archivo un simulacro de la Guardia Civil en el Puerto de Santander

Simulacro de emergencia en Gajano: el jueves se enviará un aviso a los móviles ubicados en el arco de la Bahía

.

Ambas medidas forman parte de un simulacro de respuesta ante riesgo químico realizado por la Consejería de Presidencia junto a la empresa Dynasol

En la imagen de archivo un simulacro de la Guardia Civil en el Puerto de Santander
En la imagen de archivo un simulacro de la Guardia Civil en el Puerto de Santander

Santander- 19.11.2025

El jueves, día 20, sonarán las sirenas de aviso a la población en caso de emergencia en el entorno de Gajano (Marina de Cudeyo) y se enviará una notificación de ES-Alert a los teléfonos móviles ubicados en un radio de 500 metros del complejo industrial. Ambos sistemas de aviso a la población forman parte de un simulacro de riesgo químico realizado por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, en el marco de las actividades preventivas que realiza de forma permanente con las industrias afectadas por la normativa SEVESO.

Con este ejercicio, el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Seguridad de Protección Ciudadana, Dynasol como empresa objeto de la práctica y entidades dedicadas al trabajo en emergencias de los tres niveles institucionales, ejercitarán tanto la activación del Plan de Emergencia Exterior de la planta, dedicada a la fabricación de polímeros de solución y emulsión, y productos químicos, como la respuesta de los servicios de emergencias ante un incidente de calado en este entorno.

Para ello, se constituirá el Centro de Coordinación Operativo (CECOP) en la sede del 112 y un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en zona, y se simulará el dispositivo de intervención, mediante la constitución de una mesa operativa que representará la zona caliente de la emergencia. De este modo, se ensayará el operativo de respuesta ante alguno o varios de los escenarios de emergencia previstos en el Plan de Emergencia Exterior de la industria.

El ejercicio se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas con participación de más de más de 40 personas de los distintos organismos, administraciones y entidades que integran el Sistema de Protección Civil: bomberos del Gobierno, personal de sala de 112 Cantabria, Bomberos de Camargo y Santander, Cruz Roja, Delegación de Gobierno, Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil, Policía Local de Marina de Cudeyo, Policía Nacional, 061, Puerto de Santander, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y Dirección General de Seguridad y Dynasol, como organizadores del ejercicio.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria sufre más de veinte incendios en las últimas horasCantabria sufre veinte incendios en las últimas horas Casares pide «no bajar los brazos» ante la violencia de género y la desigualdad que «nos interpela a todos» Investigado un fontanero por cobrar la instalación de calderas que no realizaba

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.