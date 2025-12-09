  • 10 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil evita el robo de cableado de alumbrado público en Meruelo

.

Los detenidos ya habían cortado el cable, sin llegar a extraerlo al ser sorprendidos por la Guardia Civil.

El corte de luz afectó a más de 600 metros de una de las calles de la localidad.

09 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de dos varones de 22 y 23 años como presuntos autores de un robo de cable del alumbrado público de Meruelo, siendo sorprendidos ‘in fraganti’.

La madrugada del pasado 27 de noviembre, varias patrullas de la Guardia civil que prestaban servicio de Seguridad Ciudadana en la localidad de Meruelo, observaron un vehículo sospechoso en una zona, en la que no funcionaba el alumbrado público, lo que les causó sospechas. De forma inmediata comenzaron una batida en el lugar sorprendiendo a dos individuos agazapados portando una cizalla, quienes emprendieron la huida ante la presencia de los agentes, siendo interceptados por los mismos.

Tras interceptar a estas personas, se pudo verificar que se había forzado un cuadro eléctrico de la zona y que se había cortado el cable de una arqueta. El corte del suministro eléctrico afectó a unos 600 metros de la red municipal de alumbrado público desde Villanueva hasta San Miguel de Meruelo, y el barrio Rodera de San Mamés de Meruelo, no pudiendo llevarse el cable cortado ante la pronta actuación de los agentes.

Finalmente, y por estos hechos, la Guardia civil detuvo a los dos varones por un delito de robo con fuerza del cableado del alumbrado público de Meruelo, estando pendiente la valoración de los daños ocasionados.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Un control de tráfico de la Guardia Civil - (C) Foto: David Laguillo - CANTABRIA DIARIOTráfico prevé 143.000 desplazamientos en las carreteras cántabras durante el puente de la Constitución Investigada por estafar 3.000 euros por el método del tocomocho a una anciana en Maliaño

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.