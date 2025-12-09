La Guardia Civil evita el robo de cableado de alumbrado público en Meruelo

Los detenidos ya habían cortado el cable, sin llegar a extraerlo al ser sorprendidos por la Guardia Civil.

El corte de luz afectó a más de 600 metros de una de las calles de la localidad.

09 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de dos varones de 22 y 23 años como presuntos autores de un robo de cable del alumbrado público de Meruelo, siendo sorprendidos ‘in fraganti’.

La madrugada del pasado 27 de noviembre, varias patrullas de la Guardia civil que prestaban servicio de Seguridad Ciudadana en la localidad de Meruelo, observaron un vehículo sospechoso en una zona, en la que no funcionaba el alumbrado público, lo que les causó sospechas. De forma inmediata comenzaron una batida en el lugar sorprendiendo a dos individuos agazapados portando una cizalla, quienes emprendieron la huida ante la presencia de los agentes, siendo interceptados por los mismos.

Tras interceptar a estas personas, se pudo verificar que se había forzado un cuadro eléctrico de la zona y que se había cortado el cable de una arqueta. El corte del suministro eléctrico afectó a unos 600 metros de la red municipal de alumbrado público desde Villanueva hasta San Miguel de Meruelo, y el barrio Rodera de San Mamés de Meruelo, no pudiendo llevarse el cable cortado ante la pronta actuación de los agentes.

Finalmente, y por estos hechos, la Guardia civil detuvo a los dos varones por un delito de robo con fuerza del cableado del alumbrado público de Meruelo, estando pendiente la valoración de los daños ocasionados.