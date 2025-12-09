  • 10 de diciembre de 2025
La Asociación de Hostelería organiza Talleres de Cocina de Navidad para Niños en Las Carolinas

Santander, 9 de diciembre de 2025.- Las Carolinas acoge, un año más, dos Talleres de Cocina de Navidad, una propuesta diseñada por la Asociación Empresarial Hostelería de Cantabria para que los más jóvenes disfruten, aprendan y se inicien en el mundo culinario durante las vacaciones. En esta edición, se llevarán a cabo dos jornadas independientes, en las que los niños y niñas elaborarán recetas tradicionales de estas fechas y potenciarán su creatividad en un entorno educativo, seguro y divertido.

El primer taller tendrá lugar el 29 de diciembre, mientras que el segundo se celebrará el 30 de diciembre. Cada jornada está pensada para ofrecer una experiencia gastronómica completa y adaptada a su edad.

Fechas:
• 29 de diciembre
• 30 de diciembre

Edades: de 8 a 14 años
Horario: de 10:00 h a 14:00 h
Precio: 60 €

Debido al aforo limitado, se recomienda realizar la reserva con antelación.

Información y reservas:
Teléfono: 942 367030

Una actividad perfecta para que los niños vivan una Navidad diferente, aprendiendo y disfrutando en la cocina de Las Carolinas.

