  • 15 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil gestiona una decena de denuncias relacionadas con el uso de drones

.
Digiqole Ad

Estas denuncias en materias de Seguridad Aérea o Seguridad Ciudadana, se han formulado principalmente durante servicios en fiestas o lugares de grandes concentraciones de personas.

Se aconseja antes de iniciar un vuelo saber si hay restricciones en esa zona, consultando la aplicación “Enaire Drones”.

15 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, a través de su Equipo Pegaso, unidad encargada de la vigilancia del espacio aéreo y todo lo relacionado con este, durante los múltiples servicios prestados durante el pasado periodo estival, ha formulado una decena de denuncias relacionadas con el uso de Unidades Aéreas no Tripuladas – Drones.

Las denuncias redactadas a la Ley de Seguridad Aérea, fueron en conceptos como volar en lugares prohibidos o restringidos, carecer de identificación las aeronaves, no estar registrado el operador, no disponer de permiso o autorización del titular de las propiedades, o tener la aeronave fuera del control visual del piloto.

Otras denuncias fueron formuladas a la Ley de Seguridad Ciudadana por no realizar la comunicación al Ministerio del Interior, por razones de seguridad y protección de personas y bienes.

Este Equipo, además de otros servicios, durante el pasado verano formó parte de diferentes dispositivos de seguridad en grandes eventos, así como en otros, como fiestas o grandes concentraciones de personas, como por ejemplo en las Fiestas Patronales de Ampuero, donde se formularon el 40 % de las denuncias de la época estival.

Hay que destacar, que el trabajo que viene realizando el Equipo Pegaso, tanto de concienciación, como de inspección, ha dado como resultado el descenso en el número de infracciones detectadas con respecto al verano del año pasado.

El Equipo Pegaso

Esta unidad de la Guardia Civil, desempeña a diario en Cantabria diferentes funciones, entre otras, la vigilancia del espacio aéreo del Aeropuerto Seve Ballesteros, vigilancias de infraestructuras críticas, vigilancias e inspecciones a los aeródromos y clubes de aeromodelismo, o su integración en los operativos de seguridad que se diseñan desde la Jefatura de la Guardia Civil de Cantabria.

También realizan asesoramiento en materias relacionadas con el correcto uso, según la diferente normativa, de las aeronaves pilotadas por control remoto, e imparten charlas en centros educativos.

Desde el Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Cantabria, se aconseja consultar previamente a un vuelo la aplicación “Enaire Drones”, para conocer las posibles restricciones en el lugar donde se pretenda realizar las operaciones aéreas.

Igualmente realizar la comunicación preceptiva al Ministerio del Interior con cinco días previos al vuelo, no volar sobre aglomeraciones de personas, estar registrado como operador y que dicho registro vaya en la aeronave, disponer de las titulaciones necesaria para poder volar estas unidades, así como, los permisos y autorizaciones necesarios dependiendo del lugar donde se realice el vuelo.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Desarticulada una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica Investigado un conductor que circulaba a 260 kilómetros por hora con siete personas en el cocheInvestigado un conductor que circulaba a 260 kilómetros por hora con siete personas en el coche #LaligaGate - El Gobierno anima a los afectados por los bloqueos masivos de LALIGA a "ejercer sus derechos por las vías legales"El Gobierno anima a los afectados por los bloqueos masivos de LALIGA a «ejercer sus derechos por las vías legales»

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.