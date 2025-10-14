  • 15 de octubre de 2025
El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

CCOO y UGT mantienen la jornada de lucha por Palestina en las empresas

Varios globos con el emblema SOS GAZA se desplegaron durante el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande en Torrelavega – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Los sindicatos UGT y CCOO han llamado a los trabajadores a movilizarse este miércoles, 15 de octubre, en apoyo al pueblo palestino y para condenar la política de genocidio y ocupación ilegal que está llevando a cabo el gobierno de Israel, en una jornada de lucha en los centros de trabajo de todo el país que tendrá la cobertura legal de dos horas de paro parcial por turno.

Ambos sindicatos reafirman su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos e insisten en que ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, perpetúa la ocupación o ignora las resoluciones de Naciones Unidas.

‘Esta movilización, por lo tanto, se hace más necesaria que nunca para mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino’, recalcan.

UGT y CCOO han animado a los trabajadores a sumarse a las acciones que, en Cantabria, tendrán lugar en centros de trabajo con protestas en formato de minutos de silencio o concentraciones en empresas como Global Steel Wire, Solvay, Gamesa o el complejo judicial de Las Salesas, en Santander, entre otros.

En un manifiesto conjunto que se leerá en las acciones de este miércoles, UGT y CCOO denuncian la ocupación ilegal de territorios palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, reivindican que la paz se imponga en un estado palestino viable y reconocido internacionalmente y exigen que el anunciado alto el fuego sea permanente y verificable y se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata.

