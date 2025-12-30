La Guardia Civil intensifica las inspecciones de pirotecnia en Cantabria

El uso de los artificios pirotécnicos debe ser realizado acorde con la edad y las exigencias del etiquetado.

Se han registrado dos denuncias tras 54 inspecciones en bazares y otros establecimientos.

30 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, se encuentra realizando inspecciones sobre la venta de productos pirotécnicos en establecimientos de esta Comunidad Autónoma con motivo de las fiestas navideñas, alcanzando hasta la fecha 54 actuaciones, cifras similares a las del año pasado.

Estas inspecciones que se realizan por efectivos de la Guardia Civil especialistas en Armas y Explosivos, han dado como resultado la notificación de dos denuncias, considerándose que este bajo número es debido a las actuaciones que desde hace años se vienen realizando para el control de la venta de estos productos pirotécnicos, existiendo cada vez una mayor concienciación.

Los denunciados son un establecimiento de Santander, por realizar venta de artificios de la clase F1, sin haber realizado la preceptiva comunicación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cantabria, y al establecimiento que se los vendió en Madrid, por realizar distribución de estos productos sin estar autorizado.

Ambos son denunciados por contravenir diferentes preceptos de la ley de protección de la seguridad ciudadana, por supuesta infracción leve y grave respectivamente, pudiendo alcanzar la leve hasta los 600 euros de sanción, y la grave hasta 30.000 euros.

Estas actuaciones tienen un doble objetivo, por un lado, verificar que las ventas de los productos pirotécnicos en establecimientos cumplen con los requisitos legales para la distribución de dicho material, así como, informar a vendedores y usuarios, de las consecuencias de un mal uso de la pirotecnia.

Actualmente en Cantabria, hay cinco establecimientos facultados para la venta de todo tipo de pirotecnia, previa autorización de la Delegación del Gobierno.

Asimismo, hay otros tipos de establecimientos, que previa comunicación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cantabria, pueden vender únicamente artificios de la clase F1 para su uso exclusivo en interior.

Uso seguro

Los diferentes productos pirotécnicos deben contar en su etiquetado con el marcado CE, incluyendo además la clase de artificio, categoría, instrucciones y edad mínima para su uso.

La pirotecnia debe mantenerse en sus envases hasta su uso, no siendo adecuado llevarlos en mano, ropa o bolsas ya que puede auto iniciarse.

No se debe intentar encender artículos pirotécnicos que parezcan dañados ni manipular aquellos que no detonen.

La inexperiencia, curiosidad y descuido en su manejo aumentan el riesgo de accidentes. Nunca los dirija contra las personas, animales, edificios u objetos fácilmente inflamables.