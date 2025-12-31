IU vuelve a llevar al Congreso los bloqueos masivos de webs impulsados por LALIGA

La formación integrada en SUMAR ha denunciado los bloqueos por «falta de transparencia» y no existir mecanismos de «reparación» para los afectados

BNG y ERC ya intentaron, sin éxito, que la empresa privada del fútbol dejara de arrasar miles de negocios legítimos en aplicación «torticera» de una polémica Sentencia que está reclamada ante el Tribunal Constitucional

CANTABRIA RADIO vuelve a estar «ilegalmente» bloqueada por las operadoras a instancias de LALIGA

Finaliza 2025 y, con él, se cumple un año del inicio de los bloqueos masivos e indiscriminados de direcciones de Internet Protocol (IP) impulsados por las empresas LALIGA y MOVISTAR, que han afectado a miles de webs legítimas.

CANTABRIA DIARIO www.cantabriadiario.com y CANTABRIA RADIO www.cantabriaradio.com están en la inmensa lista de webs legales afectadas.

Con estos bloqueos masivos, LALIGA ha perdido el «relato» de la «precisión quirúrgica de los bloqueos» que intenta inculcar en la opinión pública, con poco éxito pese a regar con ingentes cantidades de dinero en publicidad a la mayoría de Medios de Comunicación bajo el férreo yugo de la organización de Tebas.

Pese a que la polémica Sentencia aplicada de forma «torticera» impide afectar «a terceros», tanto la multinacional telefónica como la patronal del fútbol llevan un año pisoteando los derechos de miles de empresas y particulares. Esta forma masiva de aplicación de los bloqueos, remarcó Sumar, distingue a España de otros países europeos, donde se adoptan modelos alternativos para combatir la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos, sin afectar a webs legítimas como sí se hace en España.

Además, el presidente de LALIGA Javier Tebas no cesa de insultar a los afectados en entrevistas pactadas o pagadas con polémicos ‘influencers’ como Marc Vidal o en medios de comunicación patrocinados como MARCA.

Ahora, después de fallidos intentos del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a través de Néstor Rego, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con Gabriel Rufián, es Izquierda Unida, socio minoritario del Gobierno a través de la coalición SUMAR, la que lleva los bloqueos al Congreso.

IU señaló, a través de un comunicado, que este tipo de interrupciones se producen sin transparencia y sin mecanismos claros de control o reparación para los afectados. Se exige al Gobierno español que explique los bloqueos masivos, detallando sus consecuencias sobre webs legítimas y el acceso de usuarios, medios y empresas.

Entre las miles de webs legítimas afectadas por los cortes cada vez que hay partidos de LALIGA se encuentran Medios de Comunicación, protegidos por el Artículo 20 de la Constitución Española, e incluso webs sanitarias como hospitales y recursos de Salud, algo que ya se ha denunciado también ante las autoridades competentes porque podría poner en riesgo la salud de una pluralidad indeterminada pero masiva de personas.