La Guardia Civil investiga al presunto autor del hurto de 1.500 kilos de cobre en una empresa de Reocín

El material sustraído ha sido valorado en 15.000 euros

30 septiembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a investigar a un varón de 53 años como presunto autor del hurto de cobre ocurrido en una empresa ubicada en la localidad de Reocín.

El pasado día 18 de septiembre, la Guardia Civil de Torrelavega tuvo conocimiento que en una empresa ubicada en un polígono industrial de Reocín, había sido sustraído 1500 kilogramos de cobre, valorados en 15.000 euros.

El material sustraído, era utilizado como materia prima para la fabricación de componentes de alta conductividad y otros elementos metálicos, principalmente de cobre.

De las indagaciones realizadas, los agentes pudieron averiguar que, un trabajador de la misma empresa, en horario laboral, presuntamente había sustraído el citado material haciendo uso de una grúa, para posteriormente esconderlo en un contenedor que trasladaba a los exteriores de la empresa e introducía en su vehículo particular, regresando al lugar de trabajo con total normalidad.

Estos hechos fueron realizados en repetidas ocasiones, alcanzando el total de lo sustraído una tonelada y media de cobre, pendiente de recuperar.

Las diferentes pesquisas realizadas por la Guardia Civil permitieron identificar al presunto autor de los hechos, vecino de Santander, siendo localizado e investigado el pasado 23 de septiembre, en dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Torrelavega.

