Casares agradece la «entrega» de los 570 agentes de la Policía Nacional en Cantabria para garantizar «la convivencia y la paz»

El delegado del Gobierno en Cantabria ha presidido el acto por los patronos del cuerpo, los Ángeles Custodios, que se ha celebrado en el Teatro Casyc de Santander

Santander, 30 de septiembre de 2025.-

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha agradecido la “entrega y servicio” de los 570 agentes de la Policía Nacional en la comunidad autónoma que trabajan para “garantizar los derechos y libertades públicas de toda la ciudadanía”, así como “la convivencia, la concordia y la paz social”.

Casares ha presidido este martes el acto por los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, que se ha celebrado en el Teatro Casyc de Santander y en el que también ha intervenido la jefa superior de Policía, Carmen Martínez. El acto ha contado también con la asistencia de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, entre otras autoridades.

El delegado del Gobierno ha trasladado a todos los agentes del cuerpo el reconocimiento del Gobierno de España por su “compromiso permanente” con los españoles y los cántabros y por su contribución “decisiva” al desarrollo de un país y de una comunidad autónoma “en libertad y democracia”.

“España y Cantabria viven uno de los mejores momentos de su historia”, ha ensalzado Casares que, tras hacer un repaso de datos de crecimiento económico y empleo, ha destacado que nuestro país lidera “el avance en derechos y libertades” con medidas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, el Ingreso Mínimo Vital o la ley que reconoce el derecho a morir con dignidad.

“Derechos de ciudadanía”, ha resumido el representante del Estado en la comunidad, que también ha reivindicado el papel de liderazgo de España “en la defensa de los derechos humanos en el mundo y que alza la voz contra las desigualdades y en defensa de la justicia social y la igualdad”.

En este punto, se ha referido al papel del país contra la guerra en Ucrania o el “genocidio” en Gaza. “Llamando a las cosas por su nombre. Defendiendo una solución legítima de dos estados que puedan vivir en paz. Condenando la crueldad y la gravedad de una barbarie por la que ya han sido asesinados más de 60.000 palestinos”, ha añadido.

CANTABRIA, UNO DE LOS LUGARES MÁS SEGUROS

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha señalado que España y Cantabria son “uno de los lugares más seguros del mundo”, algo que es posible por la “profesionalidad, eficacia e innovación” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al compromiso de Gobierno de España poder dotar tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil de “recursos humanos y económicos”.

Así, ha ensalzado que Cantabria cuenta con el “mayor número de agentes de su historia” en la Policía Nacional, con 570 agentes actualmente frente a los 456 que había en 2019. Y ha apuntado que, del total, 113 son mujeres, una muestra del “compromiso de que las mujeres vayan alcanzado responsabilidades al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

“Esto no es fruto de la casualidad, ni de la inercia, ni tampoco de la improvisación, sino de un Gobierno de España plenamente consciente de que, para garantizar un país de ciudadanos libres e iguales, es necesario tener unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con recursos humanos y económicos para garantizarlo”, ha dicho Casares.

Para concluir, ha reiterado su reconocimiento al “trabajo y dedicación insuperables” de los agentes de la Policía Nacional.

Durante el acto, se han impuesto 22 cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco, cuatro de ellas a personal ajeno al cuerpo y 18 a agentes destinados en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. También se ha hecho entrega de varias placas de reconocimiento a profesionales ajenos a la institución como agradecimiento a su colaboración con la Policía Nacional.