  • 8 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La huelga de…

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva – Foto: Miguel Parra, gobierno de Cantabria

La huelga de docentes marca el arranque del curso escolar en Cantabria

.
Digiqole Ad

El consejero Silva rechaza dimitir y pone en valor sus años dedicados a la docencia «con la misma ilusión»

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - Foto: Miguel Parra, gobierno de Cantabria
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva – Foto: Miguel Parra, gobierno de Cantabria

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha rechazado la petición de su dimisión formulada por la Junta de Personal docente, mientras el curso escolar arranca este lunes en Cantabria marcado por el contexto de una huelga docente.

Desde la Junta se había pedido la dimisión de Silva tras cumplirse un año desde el encierro en Peñaherbosa, cuando se notificó que el Gobierno ‘no preveía partida alguna para la adecuación salarial docente tras 17 años y más de 34 puntos de inflación acumulada, el consejero Silva ha tenido tiempo y propuestas de sobra para demostrar su capacidad al frente de la Consejería de Educación, pero solo ha conseguido extender los encierros, las protestas y huelgas’.

Silva ha respondido rechazando la petición de su dimisión y afirma: «lamento profundamente porque no es la solución a nada y no aportaría más que incertidumbre», valora el consejero. Además, ha puesto en valor su carrera en el sector educativo como docente porque «se cumplen 25 años de mi dedicación al servicio público educativo y tengo la misma ilusión que cuando empecé. Voy a seguir trabajando y no voy a abandonar», añade Sergio Silva.

La Junta considera que la Consejería, a través de sus acciones y declaraciones, ha ‘perdido por completo
al profesorado’, que en una encuesta realizada a través de EduCantabria se mostraba “muy insatisfecho” (78%) o “insatisfecho” (16%) con su gestión, con solo 3 de cada 100 docentes señalándose satisfechos en algún grado.

Además, la Junta valora que la política de Silva se ha ido ‘basando cada vez más en la coacción’, llegando a ‘cerrar el colegio del Pedregal castreño pese a la sentencia que anulaba el acuerdo’, a ‘postergar la toma de posesión de los interinos para que no pudieran hacer huelga’, o a ‘tratar de imponer servicios mínimos incompatibles con este derecho fundamental, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el auto cautelar que los suspendía’.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

IU Laredo llama a mostrar el rechazo ciudadano a la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España La juez encuentra «indicios racionales de criminalidad» por la asfixia de 25 vacas en una cabaña de San Roque de Riomiera La Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor AlemánLa Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor Alemán

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.