La huelga de docentes marca el arranque del curso escolar en Cantabria

El consejero Silva rechaza dimitir y pone en valor sus años dedicados a la docencia «con la misma ilusión»

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva – Foto: Miguel Parra, gobierno de Cantabria

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha rechazado la petición de su dimisión formulada por la Junta de Personal docente, mientras el curso escolar arranca este lunes en Cantabria marcado por el contexto de una huelga docente.

Desde la Junta se había pedido la dimisión de Silva tras cumplirse un año desde el encierro en Peñaherbosa, cuando se notificó que el Gobierno ‘no preveía partida alguna para la adecuación salarial docente tras 17 años y más de 34 puntos de inflación acumulada, el consejero Silva ha tenido tiempo y propuestas de sobra para demostrar su capacidad al frente de la Consejería de Educación, pero solo ha conseguido extender los encierros, las protestas y huelgas’.

Silva ha respondido rechazando la petición de su dimisión y afirma: «lamento profundamente porque no es la solución a nada y no aportaría más que incertidumbre», valora el consejero. Además, ha puesto en valor su carrera en el sector educativo como docente porque «se cumplen 25 años de mi dedicación al servicio público educativo y tengo la misma ilusión que cuando empecé. Voy a seguir trabajando y no voy a abandonar», añade Sergio Silva.

La Junta considera que la Consejería, a través de sus acciones y declaraciones, ha ‘perdido por completo

al profesorado’, que en una encuesta realizada a través de EduCantabria se mostraba “muy insatisfecho” (78%) o “insatisfecho” (16%) con su gestión, con solo 3 de cada 100 docentes señalándose satisfechos en algún grado.

Además, la Junta valora que la política de Silva se ha ido ‘basando cada vez más en la coacción’, llegando a ‘cerrar el colegio del Pedregal castreño pese a la sentencia que anulaba el acuerdo’, a ‘postergar la toma de posesión de los interinos para que no pudieran hacer huelga’, o a ‘tratar de imponer servicios mínimos incompatibles con este derecho fundamental, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el auto cautelar que los suspendía’.