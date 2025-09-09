  • 9 de septiembre de 2025
Cantabristas denuncia el ‘abandono’ del cementerio histórico civil de Ciriego

La formación alerta sobre el deterioro de un espacio patrimonial ‘clave de la ciudad’ y solicita al Ayuntamiento su restauración ‘inmediata

Cantabristas ha denunciado el estado de ‘abandono’ que sufre el Cementerio Civil de Ciriego, donde se acumulan tumbas rotas, lápidas perdidas o dañadas y sepulturas de gran valor histórico deterioradas por la vegetación incontrolada. El partido ha señalado que la gestión de este cementerio histórico, con más de un siglo de antigüedad y que acoge a figuras relevantes de la cultura y la política local, depende directamente del Ayuntamiento de Santander a través de la empresa Sociedad Cementerio Jardín S.A., con una participación cien por cien del consistorio, cuya máxima responsable es la alcaldesa Gema Igual -PP-.

La agrupación local de Cantabristas Santander considera “inaceptable que este ayuntamiento tenga completamente abandonado este importante elemento del patrimonio histórico de la ciudad”. Así mismo, han recordado que en el Cementerio Civil reposan personalidades como el político y poeta Rufino Macho, el escritor anarquista Emilio Carral, el concejal republicano Francisco Toledo o Dolores Villanueva, madre de la pensadora Rosario de Acuña, además de las fosas comunes de republicanos represaliados por el franquismo. “Es una falta de respeto a la memoria de quienes tuvieron un papel tan destacado en la cultura, la ciencia, la política y en la defensa de los valores progresistas y democráticos”, han declarado.

Por eso, desde Cantabristas exigen la restauración y limpieza de las tumbas, así como la poda de la vegetación que las está dañando, al tiempo que reclaman al Ayuntamiento de Santander que ‘asuma sus responsabilidades en materia de preservación patrimonial de acuerdo con las leyes vigentes’. La formación recuerda que el patrimonio funerario es ‘parte esencial de la memoria histórica y cultural de la ciudad, y que debe ser protegido con los recursos públicos adecuados’.

