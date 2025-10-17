  • 17 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Justicia obliga…

La Justicia obliga a Lupa a abonar el plus de asistencia en vacaciones y licencias retribuidas a medio millar de trabajadores

.
Digiqole Ad

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reafirma una demanda judicial de UGT que ya fue avalada por el Juzgado de lo Social

Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la obligación del grupo empresarial Semark, propietario de la cadena de supermercados Lupa, a abonar el plus de asistencia en vacaciones y en licencias retribuidas al personal de almacenes de su Plataforma Logística de Orejo y de los Top-Cash.

La sentencia desestima un recurso de suplicación de la empresa y avala un primer fallo judicial del Juzgado de lo Social de Santander favorable a una demanda interpuesta por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, sindicato mayoritario en la cadena de supermercados.

El TSJC reafirma el derecho de las más de medio millar de personas trabajadoras de los almacenes de Lupa en su Plataforma Logística de Orejo y en los supermercados Top-Cash a percibir el plus de asistencia en los períodos vacacionales y de licencias o permisos retribuidos, tal y como estipula el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales de Cantabria que se aplica desde el año 2021.

La propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recuerda que al personal de almacenes de Lupa se le aplicaba en su momento el convenio colectivo de Detallistas de Alimentación hasta que una sentencia judicial de este mismo tribunal obligó a Lupa a regularles por el de Almacenistas de Coloniales y no por el de Detallistas de Alimentación.

La sentencia también recuerda que después de aquel proceso judicial de 2021 la empresa y los sindicatos negociaron y acordaron la aplicación del convenio de Almacenistas de Coloniales y asevera que “ninguna trascendencia tiene que en el acuerdo alcanzado no se incluyera ninguna exigencia al pago del plus de asistencia en las vacaciones ni en las licencias retribuidas”.

El TSJC asienta su argumento en varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo por la cual “durante el período de vacaciones, todo trabajador ha de percibir, por lo menos, su remuneración normal o media”.

Sin motivo para no pagarlo

La sección sindical de UGT en el Grupo Semark valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria “que simplemente reafirma nuestra demanda de que Lupa no tenía motivo alguno para no pagarlo cuando así lo establece claramente el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales”.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

En la imagen el comunicado, en el poco habitual formato JPG, que el Ayuntamiento de Cartes envió ayer a toda la prensa de CantabriaCaos en Cartes: el PP niega haber apoyado al exalcalde en un comunicado enviado a la prensa Astillero lanza una campaña de firmas contra los proyectos eólicos

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.