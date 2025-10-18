  • 18 de octubre de 2025
Santander lanza una campaña de sensibilización por el Día Internacional de Hombres por la Igualdad

Gancedo da a conocer esta acción que pretende trasladar el concepto de corresponsabilidad, a través de la que se construye una narrativa que dignifica y pone en valor a los hombres que se implican en el cuidado, la crianza y la vida doméstica

La campaña comienza el lunes con un circuito de mupis y 4 tótems que estarán instalados hasta el 3 de noviembre; un vídeo en el TUS, redes sociales y web; así como cartelería que se repartirá en centros educativos, guarderías, servicios municipales y centros de salud, entre otros

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Igualdad, lanza una campaña de sensibilización con motivo de la celebración del 21 de octubre: Día Internacional de ‘Hombres por la Igualdad’.

Así lo ha anunciado la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha dado a conocer esta campaña que pretende trasladar el concepto de corresponsabilidad, a través de la que se construye una narrativa que dignifica y pone en valor a los hombres que se implican en el cuidado, en la crianza y en la vida doméstica.

Tal y como ha detallado, la campaña está enmarcada dentro del IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y se establece a partir de dos objetivos: sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados e implicar a madres y padres con hijas o hijos en la promoción de valores que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, la corresponsabilidad en las tareas de cuidados y en evitar la transmisión de roles y estereotipos sexistas.

Comienza este lunes 20 con un circuito de mupis y de 4 tótems que estarán instalados hasta el 3 de noviembre; un vídeo de la campaña difundido a través del TUS, redes sociales y web; así como cartelería que se repartirá en centros educativos, guarderías, servicios municipales y centros de salud, entre otros

La iniciativa plantea que, durante años, los roles de cuidado y de gestión del hogar han sido invisibilizados, asignados casi en exclusiva a las mujeres y, en consecuencia, desvalorizados. De esta forma, cuando los hombres se implican, a menudo se enfrentan a estereotipos, burlas o incluso insultos que ridiculizan su corresponsabilidad. Sin embargo, cada vez más hombres deciden dar un paso adelante y asumir estas responsabilidades como parte natural de su masculinidad.

La campaña incide en que la corresponsabilidad no resta, no quita, no limita. Al contrario: construye calidad de vida, construye igualdad, construye vínculos afectivos, construye bienestar colectivo. Bajo este concepto se construye una narrativa que dignifica y pone en valor a los hombres que se implican en el cuidado, en la crianza y en la vida doméstica.

En este sentido, la campaña se articula en torno a una serie de frases breves y cotidianas que aterrizan el concepto de corresponsabilidad en acciones simples, cercanas y reconocibles de forma que bajo el concepto CONSTRUIR, la campaña valora las acciones cotidianas que hacen posible la corresponsabilidad: Es llevar la agenda familiar, preparar la comida, leer un cuento antes de dormir o limpiar en familia lo que ensuciamos en familia.

Con un tono directo y positivo, CONSTRUIR muestra que implicarse no resta: suma igualdad, vínculos y bienestar. Porque ser corresponsable no es una obligación, es una forma de vivir mejor y de construir una sociedad más justa.

