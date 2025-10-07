La Libre acogerá la charla «El reto del rearme, seguridad, gastos militares y vías de resistencia»

Con Juan Carlos Rois, abogado, el viernes 10 de octubre a las 19.00

La Asamblea Cántabra contra el Rearme y la Militarización ha organizado la Charla-Debate “El Reto del Rearme, Seguridad, Gastos Militares y Vías de Resistencia”, ante la ‘espiral belicista impulsada por Trump y alimentada por los gobiernos europeos’, incluido el español, que según el colectivo «nos sitúan en una encrucijada histórica que no augura nada bueno para los pueblos en general. El genocidio palestino es una muestra de la barbarie en que nos quieren instalar».



La Asamblea opina que este rearme se da ‘a la par de nuevas políticas de endeudamiento que

preludian a medio plazo un nuevo ciclo de austeridad, con sus efectos adversos en materia laboral, vivienda, sanidad, pensiones’, acompañado de un ‘refuerzo del autoritarismo y la desigualdad social, que

alimenta el racismo, el neocolonialismo y el fortalecimiento de la extrema derecha’.



Para discutir estos temas, bajo el título “El Reto del Rearme, Seguridad, Gastos Militares y Vias de Resistencia”, el viernes 10 de octubre a las 19.00 horas en Librería La Libre de Santander, intervendrá Juan Carlos Rois, abogado, que fue el arquitecto de la defensa jurídica de la campaña de insumisión, miembro del ya extinto colectivo Utopía Contagiosa y colaborador habitual de la página del Grupo antimilitarista Tortuga y de otros colectivos pacifistas y antimilitaristas.