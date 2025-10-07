Un Guardia Civil fuera de servicio detiene a una mujer por un intento de robo con violencia

El agente de la Benemérita impidió la consumación de un robo con violencia, al evitar que la presunta autora huyese del lugar

07-octubre-2025. Agentes de Policía Nacional, junto con un agente de la Guardia Civil, libre de servicio, han detenido a una mujer, como presunta autora de un delito de tentativa de robo con violencia o intimidación, cometido en un céntrico supermercado de Santander.

Intervención policial

En la tarde del 25 de septiembre, se recibió una llamada en el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control) de la Policía Nacional, alertando que, en un supermercado del centro de Santander, una mujer había sido interceptada cuando pretendía sustraer efectos.

Rápidamente, se trasladan al lugar agentes de la Policía Nacional, quienes a su llegada localizaron en el exterior del comercio a una mujer que estaba siendo inmovilizada por un hombre, el cual se identificó como agente de la Guardia Civil, informando que se encontraba libre de servicio y que cuando caminaba por ese lugar, había oído gritos que procedían del supermercado, observando que dos empleadas discutían acaloradamente con otras dos mujeres.

El agente libre de servicio, que se identificó de viva voz como Guardia Civil, se dirigió inmediatamente hacia ellas para mediar en el conflicto, observando como de las dos mujeres, la más joven agredía a una de las empleadas, la cual intentaba recuperar el producto que esa chica pretendía sustraer. Ante ese hecho, el agente separó a esa mujer y la inmovilizó hasta la llegada de una dotación de la Policía Nacional.

Detención y puesta a disposición

Instantes después, se personaron en el lugar varios agentes de Policía Nacional que se hicieron cargo de la situación, recabando información a través del agente libre de servicio, así como de las empleadas del comercio, procediendo seguidamente a la detención de la mujer joven, como presunta autora de un delito de tentativa de robo con violencia, siendo trasladada a dependencias policiales.

Finalizado el atestado policial, la detenida fue puesta a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad.