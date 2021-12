La Navidad 2021 llega a Santander con el acto del encendido de luces y la apertura de los belenes y el mercadillo

· La alcaldesa, Gema Igual, ha sido la encargada de inaugurar las diferentes instalaciones y presidir el acto en la Plaza del Ayuntamiento acompañada de la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, de varios ediles de la Corporación y de las peñas de la ciudad

· Desde las 18.00 horas ha habido un concierto de la Banda Municipal, una actuación de baile del Centro Profesional de Danza Mancina así como del Coro Joven ‘Ciudad de Santander’ y como colofón, los asistentes han podido disfrutar de fuegos artificiales

· La principal novedad de este año en lo que al alumbrado se refiere es que se va a encender durante hora y media por la mañana, de 7.00 a 8.30 horas

Santander ha dado la bienvenida a la Navidad esta tarde con el encendido del alumbrado que iluminará las calles de la ciudad hasta el próximo 9 de enero y que como principal novedad incluye la iluminación de calles durante una hora y media por la mañana, de 7.00 a 8.30 horas.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada de la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, y de varios ediles, ha sido la encargada de inaugurar las diferentes instalaciones para estas fiestas, así como de presidir el acto de encendido en la Plaza del Ayuntamiento, en el que también han estado presentes las peñas.

Antes del encendido, Igual ha visitado el belén pasiego de la Plaza del Ayuntamiento, que ha sido bendecido por el Obispo, Manuel Sánchez Monge; ha asistido a la apertura del mercadillo de Navidad, que se ubica en la plaza Alfonso XIII y que cuenta con 50 puestos de artesanía, bisutería y complementos para las fiestas; y ha visitado el belén del Mercado del Este, creado por un niño de 12 años, Valentín Sainz, que quedó segundo en el concurso de belenes online del pasado año.

Ya en la Plaza del Ayuntamiento, desde las 18.00 horas ha habido un concierto de la Banda Municipal, una actuación de baile a cargo del Centro Profesional de Danza Mancina así como del Coro Joven ‘Ciudad de Santander’, ganador del certamen de villancicos del pasado año. Como colofón, los asistentes han podido disfrutar de fuegos artificiales.

La regidora ha invitado a los vecinos a disfrutar de esta iluminación “que con tanto mimo y cariño” ha diseñado el Ayuntamiento y ha insistido en la necesidad de celebrar “con prudencia” las fiestas.

En este sentido, ha indicado que la fachada del Ayuntamiento se va a iluminar con un espectáculo de luz, imágenes y sonido todos los días entre las 18.00 y las 21.00 horas, con villancicos como el ‘El tamborilero’, ‘Ay del Chiquirritin’, ‘Cascabel cascabel’ y ‘All want for Christmas is you’ cada hora en punto.

Con respecto a los elementos de luz instalados, ha detallado que a lo largo y ancho de la ciudad hay más de 280 arcos de entre 5-7 y 9-12 metros; 164 motivos de farola y bolas decorando árboles, 228 árboles naturales iluminados; y 40.100 metros de guirnalda led.

Asimismo, se han instalado diferentes elementos, árboles gigantes, un osito de más de 4 metros; dos paraguas de luz, y figuras en 3D, (muñeco nieve, Reyes Magos, misterio y paquete regalo.), entre otras luminarias.

De este modo, ha destacado que quedan iluminadas las calles y zonas comerciales más emblemáticas como son Cervantes, Miguel Artigas, Arrabal, Cádiz, Daoíz y Velarde, Del Medio, Floranes, Camilo Alonso Vega, Guevara, Hernán Cortés, Marcelino Sanz de Sautuola, Peña Herbosa, Río de la Pila, Rualasal, San José, San Luis, Tetuán, Isabel II, Juan de Herrera, Lealtad y San Francisco.

Hoy también se han puesto en marcha las atracciones infantiles ubicadas en las Plazas del Ayuntamiento, Porticada y Alfonso XIII donde se ubica el tobogán gigante, así como el tiovivo ecológico de Juan de Herrera.

Finalmente, Igual ha agradecido la implicación de todas las entidades y comercios que se han volcado un año más en la celebración y decoración de la ciudad.