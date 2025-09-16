La ONU rotunda: «Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza»

El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

«Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para evitar ese crimen, concluye un informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado», así de rotunda se ha expresado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminando el genocidio cometido por Israel en Gaza.

La ONU explica que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, según dictamen difundido este martes por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados*, ‘urgiendo a Israel a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables’.

Además la Comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año.

El dictamen de la ONU no deja lugar a dudas, acusando a Israel de «matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, apuntaron los expertos de la Comisión en un nuevo informe».

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.

Así las cosas, el aislamiento internacional del estado genocida de Israel avanza, ya que numerosos países se están negando a participar en eventos deportivos o culturales en los que Israel tome parte.

Las imágenes de niños muertos asesinados por Israel recorren todo el mundo y remueven las conciencias de millones de personas en todos los puntos del planeta.