  • 17 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La ONU rotunda:…

El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

La ONU rotunda: «Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza»

.
Digiqole Ad
El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO
El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

«Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para evitar ese crimen, concluye un informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado», así de rotunda se ha expresado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminando el genocidio cometido por Israel en Gaza.

La ONU explica que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, según dictamen difundido este martes por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados*, ‘urgiendo a Israel a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables’.

Además la Comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año.

El dictamen de la ONU no deja lugar a dudas, acusando a Israel de «matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, apuntaron los expertos de la Comisión en un nuevo informe».

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.

Así las cosas, el aislamiento internacional del estado genocida de Israel avanza, ya que numerosos países se están negando a participar en eventos deportivos o culturales en los que Israel tome parte.

Las imágenes de niños muertos asesinados por Israel recorren todo el mundo y remueven las conciencias de millones de personas en todos los puntos del planeta.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

RTVE se plantea su salida de Eurovisión si participa Israel Inspección de Trabajo requiere a Educación a reparar las filtraciones, goteras y humedades señaladas por CCOO en el colegio de LiendoInspección de Trabajo requiere a Educación a reparar las filtraciones, goteras y humedades en el colegio de Liendo La Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín IbáñezLa Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín Ibáñez
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.