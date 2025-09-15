Organizan una movilización contra el festival «fascista» Galerna25

Colectivos anuncian la movilización para el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas desde Puerto Chico

Los días 26 y 27 de septiembre está prevista en Santander la celebración del denominado Galerna Fest, promovido por la Asociación Cultural Alfonso I, organización con una ‘trayectoria vinculada a la extrema derecha y con reconocidos contactos con grupos fascistas’, opinan los colectivos que han organizado una manifestación contra esta actividad.

Diversos colectivos explican que el festival incluye charlas y conciertos de ‘bandas de ideología neonazi’, y ha sido ‘denunciado por su carácter abiertamente propagandístico y por dar cabida a discursos y letras que exaltan el nazismo, el franquismo y el fascismo italiano, incitando al odio contra colectivos sociales por razones raciales, de sexualidad, de género o ideológicas’.

También recuerdan que en ediciones anteriores, el Galerna Fest se acompañó de marchas por el centro de Santander con consignas como “Reconquistemos Europa”, que en el contexto ultra supone un ‘claro mensaje xenófobo’.

La coordinadora antifascista “Las Calles contra el Fascismo”, que organiza la manifestación del 27 de septiembre, ‘reúne a personas y colectivos de diferentes sensibilidades comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la memoria democrática y la convivencia. Nació en 2024 como respuesta ciudadana al Galerna Fest y apuesta por la solidaridad, el feminismo, el ecologismo, el antirracismo, la memoria democrática y la diversidad’, explican en un comunicado.

La coordinadora recuerda que la legislación española e internacional establece límites claros cuando se trata de discursos de odio o exaltación de regímenes genocidas porque el Código Penal sanciona la incitación al odio y la apología de genocidios, la Ley de Memoria Democrática prohíbe la exaltación del franquismo y otras dictaduras, la Ley de Seguridad Ciudadana faculta a impedir actos que pongan en riesgo la convivencia, y tanto la Constitución Española como el Convenio Europeo de Derechos Humanos establecen que la libertad de expresión no protege el discurso de odio.