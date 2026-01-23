ILO.ORG – La Organización Internacional del Trabajo, de la ONU, otra víctima de los bloqueos masivos del fútbol

La web de la Organización Internacional del Trabajo https://www.ilo.org, una agencia especializada dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también habría caído bajo los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por la empresa privada LALIGA.

Según las pruebas de monitorización de OONI EXPLORER, una web dedicada mostrar la censura en países tan poco democráticos como China, Corea del Norte, Venezuela y ahora también España, los cortes a ILO.ORG coinciden con los partidos de fútbol, en «torticera» aplicación de una sentencia que pese a que impide afectar «a terceros», bloquea medio internet en España cuando hay fútbol.

A la organización privada dirigida por Javier Tebas poco le importa «arrasar con todo» para intentar frenar la piratería de su fútbol: desde Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO, tiendas de comercio electrónico, ONG´s, e incluso hospitales y recursos sanitarios. Les da igual.