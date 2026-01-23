Buruaga firma en el libro de condolencias del pabellón de Andalucía en FITUR

La presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga ha firmado en el libro de condolencias del pabellón de Andalucía en FITUR, en señal de duelo por el terrible accidente ferroviario en Adamuz, que ha dejado 45 fallecidos.

Buruaga ha expresado, en nombre de los cántabros, «nuestras condolencias por las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz que tanta tristeza y dolor nos ha causado a todos. Nuestro sentido recuerdo y un cariñoso abrazo al pueblo andaluz. Que nuestra participación en la 46 edición de Fitur sirva de homenaje a todos ellos», ha escrito la presidenta.