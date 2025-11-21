La Policía Nacional desmantela un punto negro de venta de droga en Santander operado por una familia

El operativo policial se ha saldado con la detención de cuatro miembros de una misma familia, tres hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas

En la operación fueron intervenidas: 95,6 gramos de hachís, 150,64 gramos de cocaína, armas de aire comprimido, defensas extensibles, machetes, navajas, casi un centenar décimos de lotería, efectos y útiles relacionados con la ilícita actividad y casi 6.000 euros en efectivo

21-noviembre-2025. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito tráfico de drogas que realizaban en la vivienda donde residían.

Inicio de la investigación

La Jefatura Superior de Policía de Cantabria tuvo conocimiento de que se podía estar desarrollando una actividad ilícita en una vivienda radicada en el barrio de Cazoña, sospechándose que podría estar relacionado con el tráfico de drogas.

Con esos datos, los agentes especializados en la investigación de ese tipo penal, comenzaron las pesquisas sobre la vivienda señalada, así como sobre sus moradores.

Las investigaciones recabadas permitieron constatar que en la vivienda vivía una familia compuesta por cuatro miembros, que presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de cocaína y hachís, cuyos clientes se acercaban a la vivienda para adquirir la sustancia estupefaciente.

Explotación operativa

Resultado de los dispositivos de vigilancia y de otras diligencias de investigación se consiguieron indicios suficientes para la explotación operativa de la investigación.

De esta forma, en la madrugada del pasado 12 de noviembre, una vez concedida la preceptiva autorización judicial, se ejecutó la Diligencia de Entrada y Registro en el inmueble investigado, en el cual se intervinieron pruebas de cargo que permitieron constatar la existencia de esa ilícita actividad de tráfico de drogas.

Para la realización del registro se contó con la colaboración del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, que ejecutó la entrada, garantizando la celeridad en la actuación y la seguridad de todos los actuantes.

Durante el registro, los agentes de la Policía Nacional intervinieron: 95,6 gramos de hachís, 150,64 gramos de cocaína, armas de aire comprimido, defensas extensibles, machetes, navajas, casi un centenar décimos de lotería, efectos y útiles relacionados con la ilícita actividad y casi 6.000 euros en efectivo.

Puesta a disposición policial

A la vista de las evidencias obtenidas, tanto en las primeras fases de la investigación, como en su explotación operativa, los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladadas hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Finalizado el atestado, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial, donde se decretó el ingreso en prisión para uno de ellos, siendo éste el de más edad y que realizaba labores directivas, mientras que los otros tres fueron puestos en libertad con cargos.

Relevancia de la operación policial

Con esta operación policial se ha logrado desmantelar un punto negro de venta y distribución de sustancias estupefacientes “al menudeo” que se desarrollaba en un barrio de la ciudad.

Colaboración ciudadana-Policía Nacional

La Policía Nacional dispone de un correo electrónico: antidroga@policia.es, para hacer las denuncias sobre tráfico de drogas, garantizando siempre el anonimato, seguridad y máxima confidencialidad con los informantes.