  • 30 de diciembre de 2025
La Policía Nacional disuade a un joven que pretendía arrojarse desde un puente en Cazoña

.

La colaboración ciudadana, la empatía e inteligencia emocional de los agentes intervinientes , el trabajo en equipo y la rápida actuación, hicieron posible el éxito de esta intervención

30-diciembre-2025.- Agentes de Policía Nacional han conseguido disuadir las intenciones suicidas de un joven. La colaboración ciudadana, unida al trabajo en equipo y la rápida actuación de los agentes, hicieron posible culminar con éxito un servicio humanitario, al evitar que un joven se precipitase desde un puente que se encuentra en la zona de Cazoña.

La pasada tarde del 24 de diciembre, se recibió una llamada en nuestro Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC-091), a través de la que una madre alertaba que su hijo había salido de casa, temiendo que tuviera intenciones autolíticas.

Inmediatamente se trasladó esa información a los agentes policiales en servicio, que iniciaron la incesante búsqueda del joven, sin obtener resultado. Pasadas dos horas, se recibió una nueva llamada en el CIMACC-091, en la que un ciudadano alertaba de la presencia de un joven sentado en un puente con las piernas colgando hacía la carretera.

Rápidamente acudió al lugar una patrulla de Policía Nacional, localizando a un joven que mostraba su intención de saltar desde el puente, por lo que sin perder ni un segundo, los policías establecieron contacto con la víctima, intentando ganarse su confianza, con el objeto de persuadirle de su idea autolítica y que se retirase a un lugar seguro.

Finalmente, tras una intensa negociación caracterizada por la empatía e inteligencia emocional de los agentes, así como por su rapidez de intervención y trabajo en equipo, hicieron posible el éxito de esa situación, logrando que el joven desistiera de su intención y fuera atendido por los servicios sanitarios que se habían desplazado al lugar, trasladándole seguidamente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

David Laguillo
.

David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

.