Destruida en el Valle de Villaverde una granada de mortero de la Guerra Civil

Se encontraba en una vivienda y podía proceder de un familiar fallecido.

29 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la destrucción controlada de una granada de mortero de la guerra civil, que se encontraba en una vivienda del Valle de Villaverde.

El pasado viernes, la Guardia Civil fue alertada por la existencia en una vivienda del mencionado Valle de Villaverde, de lo que podía ser un antiguo artefacto explosivo de uso militar. Dicho artefacto lo podía haber tenido un familiar ya fallecido de la persona que realizó el aviso.

Hasta el lugar se desplazaron los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil de Cantabria, comprobando que se trataba de una granada de mortero de 81 mm de la guerra civil, en estado de oxidación pero que mantenía intacto todo su potencial destructivo.

Una vez asegurada la granada de mortero por los TEDAX, la trasladaron a un paraje próximo donde procedieron a su destrucción de forma controlada.

Desde la Guardia Civil se recuerda, que, ante la localización de este tipo de artefactos, independientemente del estado exterior que presenten, son altamente peligrosos, pudiendo ser letal su almacenamiento o manipulación. Se deben cumplir las máximas de NO TOCAR Y AVISAR inmediatamente a la Guardia Civil, al teléfono 062 de atención permanente las 24 horas del día.