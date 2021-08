La presidenta del PP pide al Gobierno que ‘no aplique el certificado Covid sin un aval judicial’

“El Gobierno ha demostrado una y mil veces que la gestión de la pandemia le queda grande, que se ha visto arrollado por la quinta ola y que no sabe por dónde le da el aire y por eso le pedimos que aprenda de sus errores, que se deje ayudar, que escuche al PP porque cuando lo hace acierta, que no siga adelante y no aplique el certificado covid sin el aval judicial”, ha remarcado.

“La actuación de la administración en los últimos días ha sido todo un despropósito y no podemos estar en medio de una pandemia sin normativa clara ni continuar, en mitad de la campaña turística, en el conflicto permanente”, ha dicho la presidenta, quien ha hecho hincapié en que es necesario generar certezas y no más desafección entre los ciudadanos y equilibrar la protección de la salud, el trabajo y los derechos de los ciudadanos.

Según la dirigente popular, “no solo es perfectamente posible, sino que, además, es lo que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos días esperando el auto del Tribunal Superior de Justicia, que finalmente no se ha pronunciado sobre el certificado Covid”. “Nosotros pedimos que sea el Gobierno el que pida el aval para implantarlo y mientras tanto que no lo aplique”, ha añadido.

A su juicio, el Gobierno no debería seguir adelante, sino ‘suspender’ la aplicación de la resolución en lo relativo al certificado Covid, pedir un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y permitir hasta entonces el acceso al interior de los locales con limitaciones de aforo, porque esa es la única manera de que los hosteleros puedan seguir trabajando, de generar la máxima seguridad jurídica y de no hacer ‘más daño’ a la confianza de la población, ni al sector.

