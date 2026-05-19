  • 20 de mayo de 2026
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El Puerto licita la construcción del muelle de Raos 6

Las exportaciones cántabras aumentan un 4,4% en el primer trimestre de 2026, por encima de la media nacional

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El Puerto licita la construcción del muelle de Raos 6
El Puerto

Las exportaciones cántabras aumentan un 4,4% durante el primer trimestre de 2026, creciendo por encima de la media nacional (+0,7%) y recuperándose de la caída sufrida en 2025.

Así se refleja en el informe mensual sobre el Comercio Exterior de Cantabria de Marzo de 2026, elaborado por la Dirección Territorial de Comercio de Cantabria en base a los datos facilitados por la Secretaría General de Estudios y Prospección Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio.

A nivel sectorial, este comportamiento viene explicado claramente por el sector automóvil que muestra un fuerte crecimiento del 94,9% para situarse en el segundo puesto del ranking exportador (normalmente es cuarto o quinto). Sin embargo, se observan caídas en otros sectores que tradicionalmente han tenido más peso, como las semimanufacturas no químicas (-1,3%), los bienes de equipo (-7,8%) o los productos químicos (-14,3%).

A nivel geográfico, el principal motor de crecimiento es la Europa extracomunitaria, que crece un 35,4% con Reino Unido a la cabeza. También crecen Asia (+6,5%) y África (+36,9%). Este crecimiento compensa las caídas observadas en mercados que tradicionalmente tienen más peso como la UE (-0,9%) y, sobre todo, América (-31,0%).

Las importaciones cántabras disminuyen un 27,7% en este periodo, aunque esta caída no se explica tanto porque este trimestre las importaciones hayan sido bajas, sino más por un “efecto base”: las importaciones fueron especialmente elevadas en el primer trimestre de 2025.

A nivel sectorial, aunque las importaciones crecen de forma generalizada, la caída viene explicada principalmente por el sector de bienes de equipo que es donde se produjo el exceso de importaciones en el primer trimestre de 2025.

A nivel geográfico, las importaciones caen de forma generalizada. Estos flujos llevan a que Cantabria presente su habitual saldo comercial positivo quedando en un hecho aislado el saldo negativo que presentó en el primer trimestre de 2025.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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