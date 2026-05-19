La Iª Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Cantabria alcanza las 1.500 inscripciones en la lucha contra el cáncer infantil

La carrera tendrá lugar el próximo 24 de mayo, en el Parque de las Llamas de Santander, comenzando a las 11.00 horas con carreras infantiles y a las 12.00 horas con la carrera/marcha de 5 kilómetros.

Durante el evento habrá una exposición de medios de la Guardia Civil.

Lo recaudado se entregará a la Asociación “Todos Somos Iván” e irá dirigido a un proyecto de ensayos clínicos en el Hospital La Paz de Madrid en relación con el Sarcoma de Ewing, un cáncer que puede afectar a niños y adolescentes.

19 de mayo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria organiza el próximo domingo 24 de mayo, en el Parque de las Llamas de Santander, su Iª Carrera Solidaria, en favor de la Asociación “Todos Somos Iván”, contra el cáncer infantil y para avanzar en diferentes investigaciones relacionadas con el Sarcoma de Ewing.

El evento dará comienzo a las 11.00 horas con diferentes carreras por edades para niños y niñas. Posteriormente, a las 12.00 horas, se dará la salida a la carrera/marcha de 5 kilómetros que recorrerá el parque, premiándose a los primeros clasificados hombres y mujeres, así como, a la primera mujer y hombre pertenecientes a la Guardia Civil.

Igualmente, desde las 11.00 horas y hasta la finalización de las carreras, los participantes y visitantes podrán ver una muestra de medios con los que cuenta la Guardia Civil de Cantabria, con exposición de vehículos y diverso material de las especialidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Grupo de Desactivación de Explosivos y del Laboratorio de Criminalística. También podrán disfrutar de los perros de la Guardia Civil, que realizarán demostraciones de su trabajo. Esta muestra de medios forma parte también de las actividades con motivo de la Semana de la Administración Abierta.

Superadas las 1.500 inscripciones

A esta fecha, ya se han superado las mejores expectativas de la Guardia Civil de Cantabria como organizadora del evento, que para esta primera edición se habían fijado en poder llegar a las 1.000 inscripciones, superando las 1.500 entre corredores infantiles, adultos y “dorsal 0”.

No obstante, esa colaboración puede continuar, y de esta forma aumentar los fondos para las investigaciones relacionadas con el cáncer infantil. La forma de colaborar es acceder www.gedsports.com , buscando en el apartado de carreras la correspondiente a la Iª Carrera Solidaria de la Guardia Civil, y realizar la donación, bien con dorsal para poder participar en la carrera, o el “dorsal solidario 0”. Las camisetas y mochila conmemorativa ya se han agotado con las 1.500 inscripciones. Se anima a todos los que tengan la camiseta a que participen con ella el próximo domingo.

Desde la Guardia Civil de Cantabria se agradece a las diferentes entidades públicas y privadas, que desinteresadamente están colaborando con esta acción solidaria, así como a deportistas de primer nivel como el capitán y equipo del Bathco Balonmano Torrelavega, del Real Racing Club de Santander, a través de su capitán Iñigo Sainz Maza y jugador Pablo Ramón, el campeón del mundo de boxeo juvenil, Bruno Macho, así como a los equipos nacionales de recorrido de tiro de la Guardia Civil, el Ejercito de Tierra, de la Armada y de la Policía Nacional, por su participado en diferentes videos donde animan a la sociedad a participar el próximo domingo en esta Iª Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Cantabria para luchar contra el cáncer infantil.

“Todos Somos Iván”

Esta asociación cántabra sin ánimo de lucro, se fundó en el año 2017 en memoria de Iván Pulido Pellón, que sufrió uno de los cánceres infantiles más agresivos, el denominado Sarcoma de Ewing, no consiguiendo superar el mismo, siendo uno de los deseos de este niño investigar en la lucha contra el cáncer y que otros pequeños no tuvieran que pasar por lo mismo.

Esta asociación apoya a niños con cáncer, familias afectadas y proyectos de investigación y detección temprana de la enfermedad

María José Pellón, presidenta de la Asociación “Todos Somos Iván”, nos señalaba que “si no hay investigación no hay cura, y si no hay cura no hay vida”, animando igualmente a colaborar, y que lo recaudado en esta carrera solidaría, irá dirigido a un proyecto de ensayos clínicos en el Hospital La Paz de Madrid en relación con el Sarcoma de Ewing, un cáncer que puede afectar a niños y adolescentes.

Las colaboraciones que recibe esta asociación también están presentes en proyectos como en el Hospital Carlos III de Madrid, donde llevan más de cuatro años apoyando trabajos relacionados con sarcomas, en el Hospital Virgen del Roció en Sevilla, con el investigador Enrique de Álava que lleva más de 30 años estudiando el Sarcoma de Ewing. En Cantabria, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde atendieron a Iván, la asociación quiere intentar comenzar otro proyecto.