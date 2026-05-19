El comité de Nestlé en La Penilla solicita una mesa de trabajo sobre el ERE con participación de los sindicatos

Aumentan las críticas a la empresa porque quiere despedir a 49 trabajadores en Cantabria mientras Nestlé tiene grandes beneficios

La plantilla de la planta productiva cántabra se concentra ante la sede de la Delegación del Gobierno en vísperas de nuevas negociaciones y paros

El comité de empresa de Nestlé en La Penilla ha solicitado hoy una mesa de trabajo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional con 49 despidos en la planta productiva cántabra con la participación de los sindicatos, los ministerios del Gobierno español competentes y la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria.

Según precisaron en representación del órgano sindical su vicepresidenta y su secretaria, Pablo Canales y Carolina Margüelles, la solicitud se ha trasladado al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en una reunión posterior a una concentración de protesta ante el propio organismo institucional.

Los sindicalistas agradecieron el apoyo de la plantilla a los paros de dos horas en cada turno de trabajo del pasado viernes 15 de mayo en la fábrica cántabra, que se repetirán todos los días que haya negociación del ERE en Barcelona (los días 20, 21, 27 y 28 de mayo) y que podrían preceder a una huelga general indefinida desde el 1 de junio “si la empresa no retira sus planteamientos iniciales”.

Los portavoces del comité de empresa de Nestlé en la Penilla insistieron en el rechazo a “un ERE injustificado en una empresa que tiene beneficios y sigue teniendo grandes ventas”, tras recalcar que “somos personas, no somos números; y detrás de esos 49 despidos, hay familias”.

“Es un ERE con carácter estructural y organizativo que lo único que busca son más beneficios para la empresa”, agregaron los sindicalistas, que recordaron que “hasta ahora no ha habido avances en la negociación”.

“Hemos solicitado mucha documentación porque se necesita mucha justificación para todo lo que plantean porque no lo vemos viable; pero a día de hoy, ni nos han entregado la documentación ni hemos avanzado en algo”, han agregado Canales y Margüelles.

Manifestación del 24 de mayo

Los portavoces sindicales animaron a secundar la manifestación convocada este domingo 24 de mayo entre el campo de fútbol de Sarón y la portería de la fábrica de La Penilla y destacaron el malestar generalizado de la plantilla con el ERE.

“Nos sentimos defraudados, la plantilla está muy cabreada porque no se explica este ERE injustificado en una empresa sana, que tienen muchos beneficios”, subrayaron los portavoces sindicales, que reiteraron que “seguiremos luchando por reducir al máximo la propuesta de la empresa y, si hubiera salidas, que sean en las mejores condiciones posibles”.