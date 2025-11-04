Liébana estará mañana en aviso naranja por viento

En esta comarca, el centro, el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro se inician hoy avisos amarillos por el mismo fenómeno

Santander- 04.11.2025

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja y amarillo por viento en el interior de la región para las jornadas del martes, día 4, y el miércoles, día 5.

El riesgo por viento se inicia hoy, con nivel amarillo en Liébana desde las 12:00 horas hasta la medianoche, que se eleva a naranja, por rachas de sur de hasta 90 kilómetros por hora. El centro y el valle de Villaverde estarán en este nivel de alerta entre las 18:00 horas de hoy martes y el final del miércoles, con mismo impacto del viento, y la Cantabria del Ebro desde las 18:00 horas de la presente jornada hasta las 18:00 horas de mañana miércoles, con rachas también de componente sur que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El máximo nivel de riesgo de los previstos, el naranja, estará vigente en Liébana entre la medianoche de hoy martes y las 18:00 del miércoles. Se esperan para este periodo temporal rachas de componente sur de hasta 100 kilómetros por hora. Pasado este nivel de riesgo las condiciones mejoran en la comarca, disminuyendo la velocidad del viento hasta los 80 kilómetros por hora, por lo que el aviso pasará a amarillo desde las 18:00 horas hasta el final del día.

Recomendaciones

Por la previsión de fuertes rachas de viento desde el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.