Las instituciones públicas impulsaron un 0% de viviendas de obra nueva

Fuente: Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria ha elaborado una estadística de viviendas de obra nueva y rehabilitación con datos correspondientes al Tercer Trimestre de 2025, a través de los expedientes de construcción por un total de 341 viviendas.

Destaca el municipio de Santoña, con un total de 103 viviendas repartidas en diversas promociones, entre las que destaca una de 90 unidades.

En términos globales, las 341 viviendas registradas durante el 3er trimestre se reparten en 79 promociones de tipología unifamiliar aislada, que dan lugar 92 viviendas y 10 promociones de residencial colectivo que dan lugar a 249 viviendas de esta tipología.

Fuente: Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria – Construcción de viviendas nuevas desde 1998 hasta el tercer trimestre de 2025

Considerando que durante todo el año 2024 se tramitaron un total de 1.126 viviendas en todas las tipologías, los datos acumulados de 2025, con 1.377 viviendas tramitadas, a falta del 4º trimestre, confirman un moderado incremento del nivel de actividad respecto de ejercicios anteriores.

En cuanto a la tipología de los promotores durante el 3º trimestre, el 27% de las promociones parten de empresas y cooperativas y el 73% de personas físicas. Este dato debe contextualizarse con el hecho de que la promoción residencial colectiva -que parte de empresas promotoras- da lugar a un número superior de unidades residenciales.

Pero en el caso de las instituciones públicas, el porcentaje es del 0% tanto en vivienda de obra nueva como en rehabilitación.