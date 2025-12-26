  • 26 de diciembre de 2025
Llega el Parque Infantil de la Navidad a La Cantábrica, con juegos, magia y diversión

.

Hinchables, talleres y actividades especiales del 26 al 28 de diciembre para disfrutar de las vacaciones escolares

El Parque Infantil de la Navidad se celebrará en el Pabellón de La Cantábrica del 26 al 28 de diciembre con hinchables, talleres y actividades para disfrutar en familia.

El Pabellón de La Cantábrica acogerá los días 26, 27 y 28 de diciembre el Parque Infantil de la Navidad, una propuesta dirigida a niños para disfrutar de las vacaciones escolares con actividades lúdicas, creativas y pensadas para compartir en familia.

El evento contará con un amplio horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas. Durante las tres jornadas, el pabellón se transformará en un punto de encuentro para los más jóvenes, con hinchables, talleres y juegos adaptados a diferentes edades.

Además de la programación fija, cada jornada incluirá una actividad especial. El viernes 26, el pabellón acogerá un espectáculo de magia a cargo de Asier Moon. El sábado 27, por la tarde, se ofrecerá pintacaras de 16:30 a 19:30 horas. El domingo 28, el Parque Infantil cerrará con una chocolatada para todos los asistentes.

La concejala de Familias e Infancia, Ana Cañas, ha destacado que «el Parque Infantil de la Navidad es una de las actividades más esperadas de estas fechas, porque permite a los niños disfrutar, jugar y compartir tiempo con otros niños del municipio». «Queremos que las familias encuentren en Astillero propuestas pensadas para ellos durante las vacaciones, con actividades accesibles y pensadas para disfrutar juntos», ha añadido.

El acceso al Parque Infantil de la Navidad será gratuito y está dirigido a niños acompañados de sus familias, consolidándose como una de las citas centrales de la programación navideña del municipio. Con esta iniciativa se refuerza la apuesta por ofrecer alternativas de ocio familiar durante las fiestas, fomentando la convivencia y el disfrute compartido en un ambiente plenamente navideño.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

