Los vecinos denuncian el botellón de la «tardebuena»

La Asociación de Vecinos Pombo – Cañadío – Ensanche ha denunciado cómo quedaron sus calles tras el desarrollo de la “Tardebuena”. El colectivo denuncia que la vigilancia “dinámica y activa” prometida por el Ayuntamiento para evitar el botellón ha sido un ‘rotundo fracaso’ y exige la asunción inmediata de responsabilidades políticas por parte de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y del concejal de Policía, Eduardo Castillo, como responsables directos de su diseño y ejecución.

«Se nos había prometido dar “un paso adelante” respecto al dispositivo del año pasado. Sin embargo, los hechos demuestran que no solo no se ha avanzado, sino que se constata una regresión a los peores del

botellón, dejando a las calles del Ensanche en un desamparo evidente, con concentraciones masivas de personas consumiendo alcohol en el exterior, descontrol en los niveles de ruido, suciedad generalizada,

numerosas molestias para el vecindario, todos ellos graves problemas de salud pública», denuncia el colectivo en un comunicado.

«Resulta ya inaceptable que la alcaldesa pretenda una vez más esconder su propia inoperancia política apelando a la “responsabilidad individual” de los ciudadanos. La responsabilidad individual no puede

servir de pretexto para no planificar, prevenir y actuar desde el gobierno de la ciudad. Gobernar consiste en anticiparse a los problemas y gestionarlos, no en desentenderse cuando se producen», añaden.

«Lo sucedido en la “Tardebuena” no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de haber permitido que el Ensanche se convierta en un espacio degradado por el botellón, sin control real y con un abandono evidente de los vecinos que lo sufren de forma continuada. Este despropósito no es puntual, sino crónico y repetido demasiadas veces a lo largo del año. Tanto es así, que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite nuestra queja sobre los sucesivos botellones en la zona, habiendo iniciado ya las actuaciones oportunas ante el Ayuntamiento de Santander», y lo sucedido esta «Tardebuena» exige ‘explicaciones públicas y un cambio profundo en la forma de abordar este problema’.